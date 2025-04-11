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Совет министров иностранных дел СНГ

Совет министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 11.04.2025

Совет министров иностранных дел СНГ

Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (далее – СМИД) – основной исполнительный орган, который обеспечивает сотрудничество во... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:33:00+03:00

2025-04-11T00:33:00+03:00

2025-04-11T00:33:00+03:00

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Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (далее – СМИД) – основной исполнительный орган, который обеспечивает сотрудничество во внешнеполитической и гуманитарной деятельности государств – участников СНГ по вопросам, представляющим взаимный интерес, принимает решения по поручению Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, а также по вопросам, отнесенным к его компетенции.Совет министров иностранных дел СНГ был создан Решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года для осуществления координации внешнеполитической деятельности.Членами СМИД являются министры иностранных дел государств – участников Содружества.В заседаниях СМИД участвуют Генеральный секретарь СНГ и постоянные полномочные представители государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседаниях СМИД в качестве наблюдателей с общего согласия членов СМИД могут участвовать министры иностранных дел других государств или лица, ими уполномоченные.Рабочим органом СМИД является Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.Основными задачами СМИД являются: содействие развитию сотрудничества государств – участников Содружества во внешнеполитической сфере, включая взаимодействие их дипломатических служб; содействие развитию гуманитарного и правового сотрудничества государств - участников Содружества; содействие мирному урегулированию споров и конфликтов и созданию обстановки мира и стабильности в Содружестве; содействие сохранению и укреплению дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества; содействие деятельности органов Содружества в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.СМИД осуществляет следующие функции:В своей деятельности СМИД подотчетен Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ.В течение года проводятся не менее двух заседаний СМИД, одно из которых, как правило, проводится накануне заседания Совета глав государств СНГ. По приглашению заинтересованного государства заседание СМИД может быть проведено в этом государстве в случае согласия остальных членов СМИД.Внеочередные заседания СМИД проводятся по решению Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, СМИД, а также по предложению одного из государств – участников Содружества.Председательство в СМИД осуществляется поочередно каждым государством-участником в лице его представителя на основе принципа ротации в порядке русского алфавита названий государств-участников в течение одного календарного года.Предшествующий и последующий председатели СМИД являются его сопредседателями.Председатель по согласованию с министрами иностранных дел государств – участников Содружества обеспечивает подготовку и проведение заседаний СМИД, а также при необходимости представляет СМИД на заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.В случае временного отсутствия председателя СМИД его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.Повестка дня заседания СМИД формируется Советом постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества совместно с Исполнительным комитетом СНГ на основе соответствующих решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, предложений государств – участников Содружества, а также органов СНГ.СМИД при необходимости может создавать рабочие и вспомогательные органы.Решения СМИД по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом. Консенсус определяется как отсутствие официального возражения хотя бы одного из государств-участников, выдвигаемого им как представляющее препятствие для принятия решения по рассматриваемому вопросу. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов СМИД.Любой из членов СМИД может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Государства – участники Содружества, не участвующие в принятии решений, имеют право присоединиться к ним путем направления соответствующего уведомления в Исполнительный комитет СНГ, который в установленном порядке информирует членов СМИД.По итогам заседания Исполнительный комитет СНГ рассылает государствам – участникам Содружества копии документов, принятых СМИД.Рабочим языком СМИД является русский язык.Последнее заседание СМИД СНГ прошло 7 октября 2024 года в Москве под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.По итогам заседания были приняты в том числе следующие документы: документ о неприемлемости односторонних принудительных мер – "санкций"; об основных параметрах работы над формированием системы евразийской безопасности; о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта. Также был одобрен план консультаций внешнеполитических ведомств на 2025 год.Был также принят ряд решений в сфере сотрудничества правоохранительных органов СНГ, в том числе документ о налаживании предметных связей и взаимодействии в сфере искусственного интеллекта.Традиционно значимое место в повестке СМИД заняли вопросы молодежного сотрудничества. Принимая во внимание важность поддержки молодежных инициатив и создания условий для их реализации, которые по сути являются инвестициями в будущее, главы внешнеполитических ведомств утвердили План мероприятий на 2025–2026 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021–2030 годы.Очередное заседание Совет министров иностранных дел СНГ пройдет 11 апреля 2025 года в Алма-Ате (Казахстан).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, в мире, снг