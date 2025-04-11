https://ria.ru/20250411/servisnyy_tsentr-2010770241.html

Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ

Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ - РИА Новости, 11.04.2025

Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил определить площадку для строительства в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:36:00+03:00

2025-04-11T16:36:00+03:00

2025-04-11T16:36:00+03:00

смоленская область

василий анохин

белоруссия

смоленск

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил определить площадку для строительства в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода (МАЗ). "Это один из первых шагов в реализации масштабного инвестиционного проекта на территории нашего региона", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, создание сервисного центра МАЗ в Смоленской области поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в 2024 году. За это время прошла подготовительная работа, по итогам которой стартовала реализация проекта. Анохин отметил, что на этой неделе Смоленск посетила делегация МАЗ. Так, в рамках встречи глава региона обсудил планы дальнейшей работы с гендиректором предприятия Валерием Иванковичем. "Будем двигаться согласно утвержденной дорожной карте. Правительство области окажет всестороннюю поддержку в создании нового совместного предприятия", – подчеркнул глава региона. Анохин выразил уверенность, что создание центра по обслуживанию техники МАЗ станет мощным стимулом для развития экономики региона, позволит создать новые рабочие места и будет способствовать повышению благополучия жителей Смоленской области.

https://ria.ru/20250410/dorogobuzh-2010580297.html

https://ria.ru/20250410/medobsledovanie-2010540329.html

белоруссия

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, белоруссия, смоленск, александр лукашенко