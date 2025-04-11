https://ria.ru/20250411/servisnyy_tsentr-2010770241.html
Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ
Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ - РИА Новости, 11.04.2025
Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ
Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил определить площадку для строительства в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:36:00+03:00
2025-04-11T16:36:00+03:00
2025-04-11T16:36:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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смоленск
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил определить площадку для строительства в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода (МАЗ). "Это один из первых шагов в реализации масштабного инвестиционного проекта на территории нашего региона", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, создание сервисного центра МАЗ в Смоленской области поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в 2024 году. За это время прошла подготовительная работа, по итогам которой стартовала реализация проекта. Анохин отметил, что на этой неделе Смоленск посетила делегация МАЗ. Так, в рамках встречи глава региона обсудил планы дальнейшей работы с гендиректором предприятия Валерием Иванковичем. "Будем двигаться согласно утвержденной дорожной карте. Правительство области окажет всестороннюю поддержку в создании нового совместного предприятия", – подчеркнул глава региона. Анохин выразил уверенность, что создание центра по обслуживанию техники МАЗ станет мощным стимулом для развития экономики региона, позволит создать новые рабочие места и будет способствовать повышению благополучия жителей Смоленской области.
https://ria.ru/20250410/dorogobuzh-2010580297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин, белоруссия, смоленск, александр лукашенко
Смоленская область, Василий Анохин, Белоруссия, Смоленск, Александр Лукашенко
Анохин поручил определить место для смоленского сервисного центра МАЗ
Анохин поручил определить площадку для смоленского сервисного центра МАЗ