https://ria.ru/20250411/samolet-2010804617.html
Рядом с аэропортом во Флориде упал небольшой самолет
Рядом с аэропортом во Флориде упал небольшой самолет - РИА Новости, 11.04.2025
Рядом с аэропортом во Флориде упал небольшой самолет
Небольшой самолет упал на проезжую часть недалеко от аэропорта американском городе Бока-Ратон, заявили местные власти. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Небольшой самолет упал на проезжую часть недалеко от аэропорта американском городе Бока-Ратон, заявили местные власти."Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения небольшого самолета", - говорится в совместном заявлении местной полиции и властей, опубликованном в соцсети Facebook*.Данный участок находится по соседству с аэропортом Бока-Ратон, который обслуживает внутриамериканские рейсы.По данным местных СМИ, в упавшем самолете Cessna 310 находилось три человека. Падение произошло вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон.В местном пожарном департаменте заявили СМИ, что у самолета, вероятно, произошли механические неполадки.Позже пожарный департамент в соцсетях подтвердил, что все три человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Один человек, находившийся на момент крушения на земле, пострадал.Согласно снимкам, опубликованным в СМИ, обломки самолета попали на проходящую рядом железную дорогу.Ранее в пятницу вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010604604.html
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в мире, флорида, сша
Рядом с аэропортом во Флориде упал небольшой самолет
На проезжую часть у аэропорта Бока-Ратон во Флориде упал небольшой самолет
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Небольшой самолет упал на проезжую часть недалеко от аэропорта американском городе Бока-Ратон, заявили местные власти.
"Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения небольшого самолета", - говорится в совместном заявлении местной полиции и властей, опубликованном в соцсети Facebook*.
Данный участок находится по соседству с аэропортом Бока-Ратон, который обслуживает внутриамериканские рейсы.
По данным местных СМИ, в упавшем самолете Cessna 310 находилось три человека. Падение произошло вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон.
В местном пожарном департаменте заявили СМИ, что у самолета, вероятно, произошли механические неполадки.
Позже пожарный департамент в соцсетях подтвердил, что все три человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Один человек, находившийся на момент крушения на земле, пострадал.
Согласно снимкам, опубликованным в СМИ, обломки самолета попали на проходящую рядом железную дорогу.
Ранее в пятницу вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена
. Мэр Нью-Йорка
Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.