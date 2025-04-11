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Руденя: более 20 инвестпроектов в сфере туризма реализуется в Верхневолжье - РИА Новости, 11.04.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:36 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/rudenya-2010754050.html
Руденя: более 20 инвестпроектов в сфере туризма реализуется в Верхневолжье
Руденя: более 20 инвестпроектов в сфере туризма реализуется в Верхневолжье - РИА Новости, 11.04.2025
Руденя: более 20 инвестпроектов в сфере туризма реализуется в Верхневолжье
Более 20 инвестиционных проектов с вложениями 115 миллиардов рублей и созданием 5,4 тысячи рабочих мест в сфере туризма реализуются в Тверской области, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:36:00+03:00
2025-04-11T15:36:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 инвестиционных проектов с вложениями 115 миллиардов рублей и созданием 5,4 тысячи рабочих мест в сфере туризма реализуются в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. "Всего в настоящее время на территории региона реализуются 24 инвестиционных проекта в сфере туризма, это 115 миллиардов рублей и 5,4 тысячи новых рабочих мест. На примере нашего региона очевидно, что государственные меры поддержки обеспечивают развитие инфраструктуры, строительство новых отелей, мест туристического притяжения", - сказал Руденя на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, поток туристов в Тверскую область за последние пять лет вырос более чем в два раза, а поступление налогов от туротрасли в бюджет увеличилось втрое. Губернатор подчеркнул, что в регионе развивается направление обучения будущих специалистов отрасли, а также поддерживается трудовая занятость подростков в туристической индустрии в период летних каникул. Как ранее сообщали в пресс-службе регправительства, в настоящее время в Тверской области принимают гостей более 360 отелей, кемпингов и глэмпингов. Действует 35 региональных туроператорских компаний, более 170 музеев и культурных центров. В отрасли задействовано свыше 280 аттестованных экскурсоводов. В 2024 году турпоток в регион вырос до 2,9 миллиона человек. Прогнозируется увеличение показателя до 4,4 миллиона человек в 2027 году.
https://ria.ru/20250408/rudenya-2010048261.html
https://ria.ru/20250404/oborudovanie-2009419128.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя: более 20 инвестпроектов в сфере туризма реализуется в Верхневолжье

Свыше 20 инвестиционных проектов в сфере туризма реализуются в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДмитрий Чернышенко, Максим Решетников и Игорь Руденя на заседании правительственной комиссии по развитию туризма
Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников и Игорь Руденя на заседании правительственной комиссии по развитию туризма - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников и Игорь Руденя на заседании правительственной комиссии по развитию туризма
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 инвестиционных проектов с вложениями 115 миллиардов рублей и созданием 5,4 тысячи рабочих мест в сфере туризма реализуются в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Всего в настоящее время на территории региона реализуются 24 инвестиционных проекта в сфере туризма, это 115 миллиардов рублей и 5,4 тысячи новых рабочих мест. На примере нашего региона очевидно, что государственные меры поддержки обеспечивают развитие инфраструктуры, строительство новых отелей, мест туристического притяжения", - сказал Руденя на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
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По его словам, поток туристов в Тверскую область за последние пять лет вырос более чем в два раза, а поступление налогов от туротрасли в бюджет увеличилось втрое.
Губернатор подчеркнул, что в регионе развивается направление обучения будущих специалистов отрасли, а также поддерживается трудовая занятость подростков в туристической индустрии в период летних каникул.
Как ранее сообщали в пресс-службе регправительства, в настоящее время в Тверской области принимают гостей более 360 отелей, кемпингов и глэмпингов. Действует 35 региональных туроператорских компаний, более 170 музеев и культурных центров. В отрасли задействовано свыше 280 аттестованных экскурсоводов. В 2024 году турпоток в регион вырос до 2,9 миллиона человек. Прогнозируется увеличение показателя до 4,4 миллиона человек в 2027 году.
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