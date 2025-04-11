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Россия ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2025
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10:07 11.04.2025 (обновлено: 10:35 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/rossiya-2010641018.html
Россия ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом, заявил Нарышкин
Россия ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2025
Россия ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом, заявил Нарышкин
Россия сейчас, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацистским злом, идущим из Европы, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:07:00+03:00
2025-04-11T10:35:00+03:00
россия
европа
в мире
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия сейчас, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацистским злом, идущим из Европы, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Традиции отечественной фронтовой поэзии и прозы, заложенные в годы Великой Отечественной войны, "продолжают жить и сегодня, когда наша страна, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непростую борьбу с исходящим из Европы нацистским злом", - сказал Нарышкин на круглом столе по теме книгоиздания в России.
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россия, европа, в мире, сергей нарышкин, российское историческое общество
Россия, Европа, В мире, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Россия ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом, заявил Нарышкин

Нарышкин: как и 80 лет назад, РФ борется с исходящим из Европы нацистским злом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия сейчас, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацистским злом, идущим из Европы, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Традиции отечественной фронтовой поэзии и прозы, заложенные в годы Великой Отечественной войны, "продолжают жить и сегодня, когда наша страна, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непростую борьбу с исходящим из Европы нацистским злом", - сказал Нарышкин на круглом столе по теме книгоиздания в России.
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма
20 февраля, 22:26
 
РоссияЕвропаВ миреСергей НарышкинРоссийское историческое общество
 
 
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