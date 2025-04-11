https://ria.ru/20250411/rossija-2010626578.html

Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов

Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов - РИА Новости, 11.04.2025

Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, движение для большегрузов пока остается... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:36:00+03:00

2025-04-11T08:36:00+03:00

2025-04-11T08:36:00+03:00

россия

грузия

владикавказ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711687_0:315:2896:1944_1920x0_80_0_0_2593c6ee7192c55214e9fa929cd72847.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, движение для большегрузов пока остается приостановленным, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Ранее ФТС сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html

россия

грузия

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)