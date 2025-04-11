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Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов - РИА Новости, 11.04.2025
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08:36 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/rossija-2010626578.html
Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов
Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов - РИА Новости, 11.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, движение для большегрузов пока остается... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:36:00+03:00
2025-04-11T08:36:00+03:00
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, движение для большегрузов пока остается приостановленным, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Ранее ФТС сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.
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россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов

ФТС: движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, движение для большегрузов пока остается приостановленным, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Ранее ФТС сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.
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РоссияГрузияВладикавказФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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