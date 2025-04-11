https://ria.ru/20250411/rentgen-apparaty-2010791481.html

В больницы Подмосковья закупили 18 новых рентген-аппаратов с начала года

В больницы Подмосковья закупили 18 новых рентген-аппаратов с начала года - РИА Новости, 11.04.2025

В больницы Подмосковья закупили 18 новых рентген-аппаратов с начала года

В больницы Подмосковья с начала года поступило 18 новых рентген-аппаратов на сумму 505 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:49:00+03:00

2025-04-11T17:49:00+03:00

2025-04-11T17:49:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В больницы Подмосковья с начала года поступило 18 новых рентген-аппаратов на сумму 505 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Оборудование было закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. "Продолжаем оснащать наши медицинские организации современным цифровым оборудованием. Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 22 миллионов рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало 18 рентген-аппаратов на сумму 505 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В пресс-службе напомнили, что направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через регпортал Подмосковья в разделе "Здоровье" или по номеру телефона 122.

https://ria.ru/20250411/podmoskove-2010787930.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев