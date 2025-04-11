https://ria.ru/20250411/razvitie-2010794123.html

Чернышенко и Руденя обсудили развитие туризма и спорта в Тверской области

Чернышенко и Руденя обсудили развитие туризма и спорта в Тверской области - РИА Новости, 11.04.2025

Чернышенко и Руденя обсудили развитие туризма и спорта в Тверской области

Задачи развития туристической отрасли, образования и спорта обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:00:00+03:00

2025-04-11T18:00:00+03:00

2025-04-11T18:00:00+03:00

тверская область

дмитрий чернышенко

игорь руденя

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ТВЕРЬ,11 апр - РИА Новости. Задачи развития туристической отрасли, образования и спорта обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи на площадке ОЭЗ "Завидово", где в пятницу прошло заседание правкомисссии по развитию туризма, сообщает пресс–служба облправительства. Перед началом встречи Чернышенко и Руденя ознакомились с ходом строительства ключевых объектов инвестиционного проекта по созданию многофункционального комплекса отдыха "Завидово Парк". "Проект реализован благодаря поддержке президента Российской Федерации, правительства страны. Хотел бы сказать вам спасибо за поддержку наших проектов, особенно это касается малого и среднего бизнеса, например создание глемпингов получило большое распространение на территории региона. Это дает возможность небольшому бизнесу вкладывать деньги в свое дело, которое они продвигают в туриндустрии. То, что мы сегодня видели – это результат государственных мер поддержки развития бизнеса", - приводятся в сообщении слова Рудени. В свою очередь, вице-премьер напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году удвоить туристический поток – до 140 миллионов человек в год. "У Тверской области большой потенциал для развития туризма. В прошлом году турпоток составил порядка 730 тысяч человек – это данные Росстата. В этом, по прогнозам, может достигнуть миллиона туристов – почти на 40% больше. Субъект активно участвует в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Выделенные средства идут, в том числе, на строительство инфраструктуры, повышение туристической привлекательности региона. Конечно, впечатляют масштабные проекты – "Завидово парк", который реализуется вместе с корпорацией "Туризм.РФ". Помимо увеличения турпотока, объекты обеспечат создание новых рабочих мест", – отметил Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства России. По словам вице-премьера, при создании такой туристической инфраструктуры нужны профессиональные кадры. На территории ОЭЗ "Завидово" обсуждается создание кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса, где будет вестись подготовка кадров для туротрасли. "В целом хотел бы поблагодарить Тверскую область за развитие сферы образования, созданы новые места в школах, детских садах, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" по приоритетным для субъекта направлениям уже действуют 6 кластеров", – отметил Чернышенко. Также зампред правительства отметил работу региона в сфере молодежной политики, активное привлечение жителей к занятиям физкультурой и спортом. "В регионе действуют 10 молодежных центров, видна высокая вовлеченность в волонтерскую деятельность. Ребята регистрируются на платформе "Добро.РФ". У нас большое число инструментов поддержки предусмотрено нацпроектом "Молодежь и дети", – сказал Чернышенко. Показатель вовлеченности в регулярные занятия физкультурой и спортом в регионе по итогам 2024 года выше планового – более 57%, развивается комплекс ГТО. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями – порядка 72%, что также превышает план, резюмировал вице-премьер.

https://ria.ru/20250411/rudenya-2010754050.html

https://ria.ru/20250411/kampus-2010748075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий чернышенко, игорь руденя