https://ria.ru/20250411/pulkovo-2010822311.html

Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга

Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 11.04.2025

Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга

Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в РФ, вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:05:00+03:00

2025-04-11T23:05:00+03:00

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россия

сша

санкт-петербург

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

пулково (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в РФ, вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24. Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. По информации сервиса, рейс Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в 22.59 мск. Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщил, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом России в пятницу. Портал отмечает, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и Путина.

https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html

россия

сша

санкт-петербург

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россия, сша, санкт-петербург, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, пулково (аэропорт), в мире