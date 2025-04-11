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Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 11.04.2025
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга
Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в РФ, вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T23:05:00+03:00
2025-04-11T23:05:00+03:00
2025-04-11T23:05:00+03:00
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стив уиткофф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в РФ, вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24. Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. По информации сервиса, рейс Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в 22.59 мск. Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщил, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом России в пятницу. Портал отмечает, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и Путина.
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россия, сша, санкт-петербург, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, пулково (аэропорт), в мире
Россия, США, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Пулково (аэропорт), В мире
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга
Самолет Уиткоффа, предположительно, вылетел из аэропорта Санкт-Петербурга