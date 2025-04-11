https://ria.ru/20250411/proizvodstvo-2010658263.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" нарастили производство спортивной продукции

В ОЭЗ "Технополис Москва" нарастили производство спортивной продукции - РИА Новости, 11.04.2025

В ОЭЗ "Технополис Москва" нарастили производство спортивной продукции

Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск высокотехнологичных спортивных товаров, это одежда и обувь, энергетические гели и другая продукция, сообщил РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:00:00+03:00

2025-04-11T12:00:00+03:00

2025-04-11T12:10:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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москва

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск высокотехнологичных спортивных товаров, это одежда и обувь, энергетические гели и другая продукция, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко."Локализация предприятий на территории ОЭЗ Москвы дает ряд преимуществ – это готовые современные площадки под размещение производств, транспортная доступность, снижение издержек, в том числе благодаря промышленной кооперации, а также различные налоговые льготы для резидентов. Это позволяет направлять ресурсы в расширение ассортимента и объемов производства инновационной продукции", – приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в прошлом году предприятия столичной ОЭЗ разработали и начали производство высокотехнологичных изделий для спортивной обуви, энергетических гелей для высокоинтенсивных тренировок.Так, предприятие "Академия-Т", которое специализируется на выпуске спортивного, профилактического и лечебного питания, увеличило в 2,5 раза в прошлом году выпуск своей продукции. Также предприятие запустило производство двух новых энергетических гелей, разработанных специально для интенсивных нагрузок высокой длительности. С начала своей деятельности в ОЭЗ столицы предприятие выпустило более 2,5 миллиона единиц продукции, из них 850 тысяч – энергетические гели.Другой резидент ОЭЗ Москвы - компания "Ортомода" в прошлом году начала выпускать ортопедические стельки собственной разработки для занятий спортом. Технология производства обеспечивает изделиям гибкость, амортизацию и поддержку для плавных и безопасных движений, что значительно снижает ударную нагрузку на стопу, предотвращая травмы и повышая производительность тренировок. Так, с момента запуска было выпущено около 2 тысяч пар.Также еще одна компания - "Спорт Виапон Кастом" из особой экономической зоны "Технополис Москва" по итогам 2024 года нарастила выпуск спортивного оружия на 20%, в том числе за счет пополнения станочного парка тремя станками с ЧПУ. При проектировании каждого элемента применяется предварительное компьютерное 3Д моделирование. Это позволяет добиться более высокого качества изделий. В ассортименте компании – пистолеты и карабины собственной разработки для спортивной стрельбы на основе одних из самых популярных оружейных платформ в мире (АR-9, AR-15, AR-10, Colt).По словам совладельца компании Сергея Лопунова, в прошлом году продукция компании пополнилась новым спортивным самозарядным пистолетом с нарезным стволом калибра 9 mm Luger. Также была сертифицирована еще одна новая разработка – карабин калибра 9.19 mm. Это первый и единственный карабин в РФ с полным поворотным запиранием затвора, который используется для спортивной стрельбы. Изделие на данный момент готовится к выпуску.

https://ria.ru/20250411/vystavka-2010636522.html

https://ria.ru/20250410/oez-2010527554.html

https://ria.ru/20250410/liksutov-2010439783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , москва