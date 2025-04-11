https://ria.ru/20250411/prigovor-2010676680.html

Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области

Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025

Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области

Украинский солдат Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, стрелявший по ним и по российским военным, приговорен к 15 годам лишения... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:12:00+03:00

2025-04-11T12:12:00+03:00

2025-04-11T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

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вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинский солдат Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, стрелявший по ним и по российским военным, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Суд установил, что Николенко 4 октября 2024 года с иными военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно вторгся в Россию. "Прибыв на территорию Глушковского района Курской области, он запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - отмечается в релизе. В ходе боевых действий Николенко задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. Суд признал его виновным в совершении террористического акта. "Приговором суда Николенко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, по аналогичному обвинению 2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ 43-летнего водителя-механика Константина Толстикова к 16 годам колонии строгого режима (первые четыре года – в тюрьме), сообщает Главная военная прокуратура. Он орудовал в Кореневском районе, где и был задержан в середине сентября.

https://ria.ru/20250409/sudzha-2010288130.html

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)