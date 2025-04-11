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Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
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12:12 11.04.2025 (обновлено: 12:22 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/prigovor-2010676680.html
Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области
Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области
Украинский солдат Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, стрелявший по ним и по российским военным, приговорен к 15 годам лишения... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:12:00+03:00
2025-04-11T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
глушковский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинский солдат Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, стрелявший по ним и по российским военным, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Суд установил, что Николенко 4 октября 2024 года с иными военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно вторгся в Россию. "Прибыв на территорию Глушковского района Курской области, он запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - отмечается в релизе. В ходе боевых действий Николенко задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. Суд признал его виновным в совершении террористического акта. "Приговором суда Николенко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, по аналогичному обвинению 2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ 43-летнего водителя-механика Константина Толстикова к 16 годам колонии строгого режима (первые четыре года – в тюрьме), сообщает Главная военная прокуратура. Он орудовал в Кореневском районе, где и был задержан в середине сентября.
https://ria.ru/20250409/sudzha-2010288130.html
https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html
россия
курская область
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происшествия, россия, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области

Стрелявший в Курской области по мирным жителям украинский военный получил 15 лет

© пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео
Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинский солдат Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, стрелявший по ним и по российским военным, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Суд установил, что Николенко 4 октября 2024 года с иными военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно вторгся в Россию. "Прибыв на территорию Глушковского района Курской области, он запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - отмечается в релизе.
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В ходе боевых действий Николенко задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. Суд признал его виновным в совершении террористического акта.
"Приговором суда Николенко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, по аналогичному обвинению 2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ 43-летнего водителя-механика Константина Толстикова к 16 годам колонии строгого режима (первые четыре года – в тюрьме), сообщает Главная военная прокуратура. Он орудовал в Кореневском районе, где и был задержан в середине сентября.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьГлушковский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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