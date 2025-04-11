Суд вынес приговор украинскому военному за преступления в Курской области
Стрелявший в Курской области по мирным жителям украинский военный получил 15 лет
© пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео
Украинский военнослужащий Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, в суде. Кадр видео
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинский солдат Борис Николенко, запугивавший мирных жителей Курской области, стрелявший по ним и по российским военным, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Суд установил, что Николенко 4 октября 2024 года с иными военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно вторгся в Россию. "Прибыв на территорию Глушковского района Курской области, он запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению", - отмечается в релизе.
В ходе боевых действий Николенко задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. Суд признал его виновным в совершении террористического акта.
"Приговором суда Николенко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, по аналогичному обвинению 2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ 43-летнего водителя-механика Константина Толстикова к 16 годам колонии строгого режима (первые четыре года – в тюрьме), сообщает Главная военная прокуратура. Он орудовал в Кореневском районе, где и был задержан в середине сентября.
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