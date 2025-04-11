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Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили

Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили - РИА Новости, 11.04.2025

Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили

Пожар в ангаре, который не введен в эксплуатацию, на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области ликвидировали, сообщил региональный комитет... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:34:00+03:00

2025-04-11T17:34:00+03:00

2025-04-11T17:34:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре, который не введен в эксплуатацию, на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области ликвидировали, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности. "На 16.30 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Нижние Осельки Всеволожского района. По предварительной информации, горел ангар на территории свиноводческого комплекса. Ангары не введены в эксплуатацию, животных в них нет. Площадь горения составляла около 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002422098.html

ленинградская область

всеволожский район

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2025

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия