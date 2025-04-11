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Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили
Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили - РИА Новости, 11.04.2025
Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили
Пожар в ангаре, который не введен в эксплуатацию, на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области ликвидировали, сообщил региональный комитет... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:34:00+03:00
2025-04-11T17:34:00+03:00
2025-04-11T17:34:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре, который не введен в эксплуатацию, на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области ликвидировали, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности. "На 16.30 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Нижние Осельки Всеволожского района. По предварительной информации, горел ангар на территории свиноводческого комплекса. Ангары не введены в эксплуатацию, животных в них нет. Площадь горения составляла около 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
Пожар в свиноводческом комплексе в Ленобласти потушили
Пожар в неиспользующемся ангаре свиноводческого комплекса в Ленобласти потушили