Эксперт оценила последствия высоких пошлин США на китайские товары
Экономист ВШЭ Бондаренко: продажа товаров в США может стать невыгодной для Китая
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Реализация товаров в США может стать невыгодной для ряда китайских компаний из-за высоких пошлин: в первую очередь, это будут предприятия легкой промышленности и те, кто производят сложную продукцию и зависят от поставок, завязанных на Штаты, прокомментировала РИА Новости доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
"Безусловно, китайские производители будут стараться минимизировать этот эффект, потому что для некоторых из них реализация товаров в США, а это огромный рынок сбыта Китая, становится просто-напросто нерентабельной. Это в первую очередь касается легкой промышленности и некоторых компаний, производящих сложную продукцию и зависящих от поставок, которые завязаны на США", - сообщила Бондаренко, комментируя последствия от взаимных высоких пошлин США и Китая.
Она напомнила, что введение тарифов в 145% со стороны США на китайские товары и 125% со стороны Китая на американские товары, а также отдельные пошлины на сталь, алюминий, автопром и так далее, "номинально увеличивают объемы внешней торговли между двумя странами". Причем пока можно говорить о росте более чем два раза, отметила доцент НИУ ВШЭ.
Эксперт добавила, что уже сегодня были новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит страны Юго-Восточной Азии с государственным визитом. "Это самый высокий уровень, который только можно представить с точки зрения визита. И это говорит о том, что китайские производители, вероятно, будут пользоваться услугами третьих стран в целях экспорта в США для того, чтобы избежать огромных пошлин", - заключила Бондаренко.
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