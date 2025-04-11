https://ria.ru/20250411/poshliny-2010766269.html

Россия следит за ситуацией с американскими пошлинами, заявил Песков

Россия следит за ситуацией с американскими пошлинами, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025

Россия следит за ситуацией с американскими пошлинами, заявил Песков

Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с введенными США пошлинами, чтобы при необходимости минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:20:00+03:00

2025-04-11T16:20:00+03:00

2025-04-11T16:59:00+03:00

сша

китай

россия

дмитрий песков

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с введенными США пошлинами, чтобы при необходимости минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Нам необходимо это очень внимательно отслеживать с точки зрения наших интересов. Насколько принимаемые меры (президента США Дональда) Трампа могут повлиять и насколько чехарда в международной экономике может повлиять на наши экономические дела. Наши экономические ведомства очень внимательно это отслеживают, анализируют, с тем, чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать последствия этого международного экономического шторма для нас", - сказал Песков журналистам. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250411/kitay-2010637272.html

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010460764.html

сша

китай

россия

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сша, китай, россия, дмитрий песков, введение трампом пошлин на импорт, в мире