https://ria.ru/20250411/poshliny-2010661482.html
Китай отреагировал на новое повышение пошлин США
Китай отреагировал на новое повышение пошлин США - РИА Новости, 11.04.2025
Китай отреагировал на новое повышение пошлин США
Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:46:00+03:00
2025-04-11T11:46:00+03:00
2025-04-11T11:46:00+03:00
экономика
цены на нефть
пекин
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру чисел" и не имеет практического экономического значения", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в пятницу Центральное телевидение Китая. В заявлении отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения, в конечном итоге, говорится в тексте, такие действия "превратятся в предмет насмешек". Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай. Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html
пекин
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, пекин, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Пекин, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт
Китай отреагировал на новое повышение пошлин США
Минкоммерции Китая назвало ввод ненормально высоких пошлин США игрой в числа
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру чисел" и не имеет практического экономического значения", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в пятницу Центральное телевидение Китая.
В заявлении отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения, в конечном итоге, говорится в тексте, такие действия "превратятся в предмет насмешек".
Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с 10 апреля повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.