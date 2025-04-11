https://ria.ru/20250411/poshliny-2010660516.html

Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США

Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США - РИА Новости, 11.04.2025

Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:41:00+03:00

2025-04-11T11:41:00+03:00

2025-04-11T11:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин. "Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х. При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза". "Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт