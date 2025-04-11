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Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США - РИА Новости, 11.04.2025
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11:41 11.04.2025 (обновлено: 11:43 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/poshliny-2010660516.html
Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США
Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США - РИА Новости, 11.04.2025
Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:41:00+03:00
2025-04-11T11:43:00+03:00
экономика
сша
франция
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
евросоюз
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин. "Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х. При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза". "Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html
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экономика, сша, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США

Макрон: ЕС будет добиваться от США полной отмены несправедливых торговых пошлин

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин.
"Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза".
"Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие
10 апреля, 08:00
 
ЭкономикаСШАФранцияЕвропаЭммануэль МакронДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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