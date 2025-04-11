https://ria.ru/20250411/poshliny-2010639830.html

Эксперт оценила влияние американских пошлин на мировые рынки

Эксперт оценила влияние американских пошлин на мировые рынки - РИА Новости, 11.04.2025

Эксперт оценила влияние американских пошлин на мировые рынки

Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:11:00+03:00

2025-04-11T10:11:00+03:00

2025-04-11T10:27:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

индия

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям будет сложно перенаправить свои товары с крупнейшего американского рынка, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Стоит учитывать, что повышение пошлин или введение пошлин со стороны США затронули не только Китай, но и весь мир. В этой связи вряд ли стоит ожидать каких-то существенных изменений по товаропотокам", - прокомментировала Прикладова введение пошлин Штатами. Эксперт добавила, что торговые потоки крупнейших экономик мира никто не сможет заместить, поскольку они исчисляются десятками и сотнями миллиардов долларов. "Частично - да, но не более того. ... Вообще нет другой страны с таким большим рынком, как у Штатов, так что не думаю, что будут какие-то значительные изменения в товаропотоках", - отметила она. Прикладова также пояснила, что если бы сейчас было только противостояние между США и Китаем, как в 2018 году, то тогда можно было бы говорить о перенаправлении части товаров. Например, Китай перенаправил бы товары с США на другие страны, а место КНР на рынке Штатов заняли бы поставщики из Индии, Вьетнама. "Но сейчас ситуация иная: идет единая торговая война в отношении всех стран. И никаких конкурентных преимуществ у других экономик уже не будет", - добавила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. О чем можно говорить - так это о потенциальных выгодах для стран, которые лишь частично могут заместить тот же американский рынок. "Так, в случае с поставками из Китая, часть товаров может перенаправиться с американского рынка на российский", - заключила она.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010587247.html

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экономика, цены на нефть, китай, сша, индия, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт