https://ria.ru/20250411/poshliny-2010639830.html
Эксперт оценила влияние американских пошлин на мировые рынки
Эксперт оценила влияние американских пошлин на мировые рынки - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперт оценила влияние американских пошлин на мировые рынки
Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:11:00+03:00
2025-04-11T10:11:00+03:00
2025-04-11T10:27:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
индия
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям будет сложно перенаправить свои товары с крупнейшего американского рынка, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Стоит учитывать, что повышение пошлин или введение пошлин со стороны США затронули не только Китай, но и весь мир. В этой связи вряд ли стоит ожидать каких-то существенных изменений по товаропотокам", - прокомментировала Прикладова введение пошлин Штатами. Эксперт добавила, что торговые потоки крупнейших экономик мира никто не сможет заместить, поскольку они исчисляются десятками и сотнями миллиардов долларов. "Частично - да, но не более того. ... Вообще нет другой страны с таким большим рынком, как у Штатов, так что не думаю, что будут какие-то значительные изменения в товаропотоках", - отметила она. Прикладова также пояснила, что если бы сейчас было только противостояние между США и Китаем, как в 2018 году, то тогда можно было бы говорить о перенаправлении части товаров. Например, Китай перенаправил бы товары с США на другие страны, а место КНР на рынке Штатов заняли бы поставщики из Индии, Вьетнама. "Но сейчас ситуация иная: идет единая торговая война в отношении всех стран. И никаких конкурентных преимуществ у других экономик уже не будет", - добавила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. О чем можно говорить - так это о потенциальных выгодах для стран, которые лишь частично могут заместить тот же американский рынок. "Так, в случае с поставками из Китая, часть товаров может перенаправиться с американского рынка на российский", - заключила она.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010587247.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, китай, сша, индия, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Индия, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поскольку "взаимные" пошлины США затронули почти все страны мира, не стоит ожидать существенных изменений мировых товарных потоков; кроме того, производителям будет сложно перенаправить свои товары с крупнейшего американского рынка, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая
, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
"Стоит учитывать, что повышение пошлин или введение пошлин со стороны США затронули не только Китай, но и весь мир. В этой связи вряд ли стоит ожидать каких-то существенных изменений по товаропотокам", - прокомментировала Прикладова введение пошлин Штатами.
Эксперт добавила, что торговые потоки крупнейших экономик мира никто не сможет заместить, поскольку они исчисляются десятками и сотнями миллиардов долларов. "Частично - да, но не более того. ... Вообще нет другой страны с таким большим рынком, как у Штатов, так что не думаю, что будут какие-то значительные изменения в товаропотоках", - отметила она.
Прикладова также пояснила, что если бы сейчас было только противостояние между США и Китаем, как в 2018 году, то тогда можно было бы говорить о перенаправлении части товаров. Например, Китай перенаправил бы товары с США на другие страны, а место КНР на рынке Штатов заняли бы поставщики из Индии
, Вьетнама
. "Но сейчас ситуация иная: идет единая торговая война в отношении всех стран. И никаких конкурентных преимуществ у других экономик уже не будет", - добавила доцент РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
О чем можно говорить - так это о потенциальных выгодах для стран, которые лишь частично могут заместить тот же американский рынок. "Так, в случае с поставками из Китая, часть товаров может перенаправиться с американского рынка на российский", - заключила она.