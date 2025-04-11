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В США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа - РИА Новости, 11.04.2025
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05:27 11.04.2025 (обновлено: 17:05 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pokushenie-2010611197.html
В США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа
В США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа - РИА Новости, 11.04.2025
В США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа
Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа, заявил полковник американской армии в отставке... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:27:00+03:00
2025-04-11T17:05:00+03:00
повторное покушение на трампа
дэниел дэвис
дональд трамп
владимир зеленский
киев
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа, заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Как сильно была вовлечена в покушение верхушка украинской власти? Еще до того, как мы узнали о прямой связи Украины и покушения, я говорил, что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершение конфликта, и я выражал опасения, что кто-то может предпринять конкретные действия", — сказал он.Полковник отметил, что сейчас критически важно понять, кто были сообщниками американского злоумышленника на Украине и кем могут быть их покровители."Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется предпринять действия. Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание &lt;…&gt;. С помощью "Стингера" или РПГ киллер мог легко уничтожить самолет Трампа на взлете или посадке", — заключил Дэвис.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.В минувший вторник изданию Newsweek стало известно, что до задержания Раут пытался приобрести на Украине РПГ или ЗРК "Stinger".
https://ria.ru/20250408/tramp-2010120607.html
https://ria.ru/20250411/vtyanut-2010594170.html
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сша
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повторное покушение на трампа, дэниел дэвис, дональд трамп, владимир зеленский, киев, сша, украина, в мире
Повторное покушение на Трампа, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, США, Украина, В мире
В США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа

Полковник Дэвис: Зеленский может быть связан с покушением на Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа, заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Как сильно была вовлечена в покушение верхушка украинской власти? Еще до того, как мы узнали о прямой связи Украины и покушения, я говорил, что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершение конфликта, и я выражал опасения, что кто-то может предпринять конкретные действия", — сказал он.
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Сын Трампа обвинил Киев в замалчивании сведений о покушении на его отца
8 апреля, 22:01
Полковник отметил, что сейчас критически важно понять, кто были сообщниками американского злоумышленника на Украине и кем могут быть их покровители.
"Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется предпринять действия. Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание <…>. С помощью "Стингера" или РПГ киллер мог легко уничтожить самолет Трампа на взлете или посадке", — заключил Дэвис.
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Вчера, 00:25
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.
Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
В минувший вторник изданию Newsweek стало известно, что до задержания Раут пытался приобрести на Украине РПГ или ЗРК "Stinger".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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9 апреля, 08:00
 
Повторное покушение на ТрампаДэниел ДэвисДональд ТрампВладимир ЗеленскийКиевСШАУкраинаВ мире
 
 
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