https://ria.ru/20250411/podmoskove-2010797207.html

Промпроизводство Подмосковья в космической отрасли увеличилось почти на 9%

Промпроизводство Подмосковья в космической отрасли увеличилось почти на 9% - РИА Новости, 11.04.2025

Промпроизводство Подмосковья в космической отрасли увеличилось почти на 9%

Космическая и авиационная отрасли Подмосковья продемонстрировали рост почти на 9% за 2024 год по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:30:00+03:00

2025-04-11T18:30:00+03:00

2025-04-11T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Космическая и авиационная отрасли Подмосковья продемонстрировали рост почти на 9% за 2024 год по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Рост промышленного производства Подмосковья в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году объем отгруженной продукции предприятиями данного сектора промышленности Подмосковья составил 99,5 миллиарда рублей, рост показал 21,1% по сравнению с годом ранее", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего в регионе находится 17 крупных и средних предприятий космической отрасли, где трудятся более 30 тысяч человек. Они расположены в Звездном городке, Королеве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, а также в Сергиевом Посаде и Щелкове. Так, на предприятиях Подмосковья создавали первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты и пилотируемые корабли, были разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет и их спутников. Для развития космической и авиационной промышленности и стимулирования сотрудников используются различные меры поддержки. Регион предоставляет ученым премии губернатора Московской области и гранты. Также в Подмосковье реализуется подпрограмма "Социальная ипотека" государственной программы региона "Жилище". Программа действует с 2016 года, за это время получателями социальной ипотеки стали уже более 700 молодых ученых научных организаций и специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья. В числе получивших субсидии на приобретение жилья 145 сотрудников компаний ракетно-космической и авиационной отраслей региона.

https://ria.ru/20250411/rentgen-apparaty-2010791481.html

https://ria.ru/20250411/avtobusy-2010768364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), звездный городок, королев