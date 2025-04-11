Промпроизводство Подмосковья в космической отрасли увеличилось почти на 9%
Промпроизводство Московской области в космической отрасли выросло почти на 9%
© Фото : Портал Правительства Московской областиПромпроизводство Московской области в космической отрасли выросло почти на 9%
Промпроизводство Московской области в космической отрасли выросло почти на 9%
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Космическая и авиационная отрасли Подмосковья продемонстрировали рост почти на 9% за 2024 год по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Рост промышленного производства Подмосковья в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году объем отгруженной продукции предприятиями данного сектора промышленности Подмосковья составил 99,5 миллиарда рублей, рост показал 21,1% по сравнению с годом ранее", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что всего в регионе находится 17 крупных и средних предприятий космической отрасли, где трудятся более 30 тысяч человек. Они расположены в Звездном городке, Королеве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, а также в Сергиевом Посаде и Щелкове.
Так, на предприятиях Подмосковья создавали первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты и пилотируемые корабли, были разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет и их спутников.
Для развития космической и авиационной промышленности и стимулирования сотрудников используются различные меры поддержки. Регион предоставляет ученым премии губернатора Московской области и гранты.
Также в Подмосковье реализуется подпрограмма "Социальная ипотека" государственной программы региона "Жилище". Программа действует с 2016 года, за это время получателями социальной ипотеки стали уже более 700 молодых ученых научных организаций и специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья. В числе получивших субсидии на приобретение жилья 145 сотрудников компаний ракетно-космической и авиационной отраслей региона.