https://ria.ru/20250411/podmoskove-2010787930.html
Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года
Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года - РИА Новости, 11.04.2025
Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года
Почти 1 тысячу подарочных наборов "Я родился в Подмосковье" выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:38:00+03:00
2025-04-11T17:38:00+03:00
2025-04-11T17:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305186_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_48cadd34b998db374f994a54c2117274.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Почти 1 тысячу подарочных наборов "Я родился в Подмосковье" выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Таким образом, родители при рождении ребенка в Подмосковье могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!", где собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка. "В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены – всего более 50 самых необходимых предметов. Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе. С начала года в регионе выдали почти 1 тысячу таких наборов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут граждане России, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Также можно выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей. Это заявление оформляется, не выходя из палаты роддома, также как и первые главные документы малыша. Более подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Московской области работает Единый кол-центр системы родовспоможения, куда можно позвонить с 8:00 до 20:00 бесплатно.
https://ria.ru/20250410/novorozhdennye-2010569080.html
https://ria.ru/20250410/aktsii-2010550028.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305186_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e79a1ca2b12e91601549f6f39fd75a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года
Почти 1 тысячу подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в этом году
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Почти 1 тысячу подарочных наборов "Я родился в Подмосковье" выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Таким образом, родители при рождении ребенка в Подмосковье
могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!", где собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка.
"В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены – всего более 50 самых необходимых предметов. Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе. С начала года в регионе выдали почти 1 тысячу таких наборов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут граждане России
, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Также можно выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей. Это заявление оформляется, не выходя из палаты роддома, также как и первые главные документы малыша.
Более подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Московской области работает Единый кол-центр системы родовспоможения, куда можно позвонить с 8:00 до 20:00 бесплатно.