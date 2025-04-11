https://ria.ru/20250411/podmoskove-2010787930.html

Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года

Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года - РИА Новости, 11.04.2025

Около 1 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали с начала года

Почти 1 тысячу подарочных наборов "Я родился в Подмосковье" выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:38:00+03:00

2025-04-11T17:38:00+03:00

2025-04-11T17:38:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Почти 1 тысячу подарочных наборов "Я родился в Подмосковье" выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Таким образом, родители при рождении ребенка в Подмосковье могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!", где собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка. "В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены – всего более 50 самых необходимых предметов. Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе. С начала года в регионе выдали почти 1 тысячу таких наборов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут граждане России, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Также можно выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей. Это заявление оформляется, не выходя из палаты роддома, также как и первые главные документы малыша. Более подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Московской области работает Единый кол-центр системы родовспоможения, куда можно позвонить с 8:00 до 20:00 бесплатно.

https://ria.ru/20250410/novorozhdennye-2010569080.html

https://ria.ru/20250410/aktsii-2010550028.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)