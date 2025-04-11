https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010804040.html
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами - РИА Новости, 11.04.2025
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами
Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:21:00+03:00
2025-04-11T19:21:00+03:00
2025-04-11T19:21:00+03:00
россия
москва
кристина трубинова
театральный музей имени бахрушина
культура
музеи
музейные маршруты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008456588_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_b93747e569fad2bf72a35be82b139627.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры меценатами, подчеркнув, что сегодня крайне важно не только сохранить, но и институционализировать эти практики, сообщили в пресс-службе музея. "Как член комиссии Госсовета РФ по культуре, на ближайшем заседании вынесу на обсуждение вопрос о создании механизмов меценатской поддержки и институциализации меценатства в России. Мы наблюдаем рост интереса к этой теме, и, уверена, если мы проработаем это направление сегодня, в ближайшие два десятилетия у нас появится устойчивая и осмысленная система", – заявила Трубинова. Она отметила, что меценатство – часть русского культурного кода. "В России всегда были люди, которые не просто помогали, а создавали школы, музеи, больницы, театры, развивали культурную инфраструктуру. Один из таких примеров – промышленники Бахрушины, построившие более 100 социальных и культурных институций в Москве и Зарайске", - сказала глава музея. По словам Трубиновой, уникальность подхода семьи известных купцов и меценатов Бахрушиных состояла в том, что они не ограничивались разовыми пожертвованиями. Каждая инициатива просчитывалась, сопровождалась и обеспечивалась финансово на долгосрочную перспективу. Как уточнили в пресс-службе, гендиректор Бахрушинского музея также подчеркнула, что в настоящее время такая практика – редкость. Однако подобный подход, в частности в формате эндаумент-фондов при музеях, особенно актуален, поэтому, по ее словам, сейчас самое подходящее время, чтобы превратить разовые инициативы в устойчивую систему.
https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008456588_106:0:1243:853_1920x0_80_0_0_8065cbfefd12b7d106d29c9b32f9f2b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, культура, музеи
Россия, Москва, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Культура, Музеи, Музейные маршруты России
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами
В Бахрушинском музее предложили создать механизм поддержки культуры меценатами
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры меценатами, подчеркнув, что сегодня крайне важно не только сохранить, но и институционализировать эти практики, сообщили в пресс-службе музея.
"Как член комиссии Госсовета РФ по культуре, на ближайшем заседании вынесу на обсуждение вопрос о создании механизмов меценатской поддержки и институциализации меценатства в России. Мы наблюдаем рост интереса к этой теме, и, уверена, если мы проработаем это направление сегодня, в ближайшие два десятилетия у нас появится устойчивая и осмысленная система", – заявила Трубинова.
Она отметила, что меценатство – часть русского культурного кода. "В России всегда были люди, которые не просто помогали, а создавали школы, музеи, больницы, театры, развивали культурную инфраструктуру. Один из таких примеров – промышленники Бахрушины, построившие более 100 социальных и культурных институций в Москве
и Зарайске", - сказала глава музея.
По словам Трубиновой, уникальность подхода семьи известных купцов и меценатов Бахрушиных состояла в том, что они не ограничивались разовыми пожертвованиями. Каждая инициатива просчитывалась, сопровождалась и обеспечивалась финансово на долгосрочную перспективу. Как уточнили в пресс-службе, гендиректор Бахрушинского музея также подчеркнула, что в настоящее время такая практика – редкость. Однако подобный подход, в частности в формате эндаумент-фондов при музеях, особенно актуален, поэтому, по ее словам, сейчас самое подходящее время, чтобы превратить разовые инициативы в устойчивую систему.