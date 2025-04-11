Рейтинг@Mail.ru
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
19:21 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010804040.html
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами - РИА Новости, 11.04.2025
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами
Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:21:00+03:00
2025-04-11T19:21:00+03:00
россия
москва
кристина трубинова
театральный музей имени бахрушина
культура
музеи
музейные маршруты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008456588_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_b93747e569fad2bf72a35be82b139627.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры меценатами, подчеркнув, что сегодня крайне важно не только сохранить, но и институционализировать эти практики, сообщили в пресс-службе музея. "Как член комиссии Госсовета РФ по культуре, на ближайшем заседании вынесу на обсуждение вопрос о создании механизмов меценатской поддержки и институциализации меценатства в России. Мы наблюдаем рост интереса к этой теме, и, уверена, если мы проработаем это направление сегодня, в ближайшие два десятилетия у нас появится устойчивая и осмысленная система", – заявила Трубинова. Она отметила, что меценатство – часть русского культурного кода. "В России всегда были люди, которые не просто помогали, а создавали школы, музеи, больницы, театры, развивали культурную инфраструктуру. Один из таких примеров – промышленники Бахрушины, построившие более 100 социальных и культурных институций в Москве и Зарайске", - сказала глава музея. По словам Трубиновой, уникальность подхода семьи известных купцов и меценатов Бахрушиных состояла в том, что они не ограничивались разовыми пожертвованиями. Каждая инициатива просчитывалась, сопровождалась и обеспечивалась финансово на долгосрочную перспективу. Как уточнили в пресс-службе, гендиректор Бахрушинского музея также подчеркнула, что в настоящее время такая практика – редкость. Однако подобный подход, в частности в формате эндаумент-фондов при музеях, особенно актуален, поэтому, по ее словам, сейчас самое подходящее время, чтобы превратить разовые инициативы в устойчивую систему.
https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008456588_106:0:1243:853_1920x0_80_0_0_8065cbfefd12b7d106d29c9b32f9f2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, культура, музеи
Россия, Москва, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Культура, Музеи, Музейные маршруты России
Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами

В Бахрушинском музее предложили создать механизм поддержки культуры меценатами

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФГенеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры меценатами, подчеркнув, что сегодня крайне важно не только сохранить, но и институционализировать эти практики, сообщили в пресс-службе музея.
"Как член комиссии Госсовета РФ по культуре, на ближайшем заседании вынесу на обсуждение вопрос о создании механизмов меценатской поддержки и институциализации меценатства в России. Мы наблюдаем рост интереса к этой теме, и, уверена, если мы проработаем это направление сегодня, в ближайшие два десятилетия у нас появится устойчивая и осмысленная система", – заявила Трубинова.
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов
14 марта, 13:16
Она отметила, что меценатство – часть русского культурного кода. "В России всегда были люди, которые не просто помогали, а создавали школы, музеи, больницы, театры, развивали культурную инфраструктуру. Один из таких примеров – промышленники Бахрушины, построившие более 100 социальных и культурных институций в Москве и Зарайске", - сказала глава музея.
По словам Трубиновой, уникальность подхода семьи известных купцов и меценатов Бахрушиных состояла в том, что они не ограничивались разовыми пожертвованиями. Каждая инициатива просчитывалась, сопровождалась и обеспечивалась финансово на долгосрочную перспективу. Как уточнили в пресс-службе, гендиректор Бахрушинского музея также подчеркнула, что в настоящее время такая практика – редкость. Однако подобный подход, в частности в формате эндаумент-фондов при музеях, особенно актуален, поэтому, по ее словам, сейчас самое подходящее время, чтобы превратить разовые инициативы в устойчивую систему.
 
Музейные маршруты РоссииРоссияМоскваКристина ТрубиноваТеатральный музей имени БахрушинаКультураМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала