https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010804040.html

Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами

Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами - РИА Новости, 11.04.2025

Трубинова предложила создать механизм поддержки сферы культуры меценатами

Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:21:00+03:00

2025-04-11T19:21:00+03:00

2025-04-11T19:21:00+03:00

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москва

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культура

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музейные маршруты россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на форуме "День мецената" выступила с инициативой о разработке системы поддержки учреждений культуры меценатами, подчеркнув, что сегодня крайне важно не только сохранить, но и институционализировать эти практики, сообщили в пресс-службе музея. "Как член комиссии Госсовета РФ по культуре, на ближайшем заседании вынесу на обсуждение вопрос о создании механизмов меценатской поддержки и институциализации меценатства в России. Мы наблюдаем рост интереса к этой теме, и, уверена, если мы проработаем это направление сегодня, в ближайшие два десятилетия у нас появится устойчивая и осмысленная система", – заявила Трубинова. Она отметила, что меценатство – часть русского культурного кода. "В России всегда были люди, которые не просто помогали, а создавали школы, музеи, больницы, театры, развивали культурную инфраструктуру. Один из таких примеров – промышленники Бахрушины, построившие более 100 социальных и культурных институций в Москве и Зарайске", - сказала глава музея. По словам Трубиновой, уникальность подхода семьи известных купцов и меценатов Бахрушиных состояла в том, что они не ограничивались разовыми пожертвованиями. Каждая инициатива просчитывалась, сопровождалась и обеспечивалась финансово на долгосрочную перспективу. Как уточнили в пресс-службе, гендиректор Бахрушинского музея также подчеркнула, что в настоящее время такая практика – редкость. Однако подобный подход, в частности в формате эндаумент-фондов при музеях, особенно актуален, поэтому, по ее словам, сейчас самое подходящее время, чтобы превратить разовые инициативы в устойчивую систему.

https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, культура, музеи