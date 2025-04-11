https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010700127.html

В Липецкой области расширили меры поддержки для участников СВО и их семей

В Липецкой области расширили меры поддержки для участников СВО и их семей - РИА Новости, 11.04.2025

В Липецкой области расширили меры поддержки для участников СВО и их семей

У участников специальной военной операции из Липецкой области появилась возможность получить денежную компенсацию вместо бесплатного участка, соответствующий... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:15:00+03:00

2025-04-11T13:15:00+03:00

2025-04-11T13:15:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. У участников специальной военной операции из Липецкой области появилась возможность получить денежную компенсацию вместо бесплатного участка, соответствующий законопроект принят на очередной сессии областного Совета депутатов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, бесплатное выделение земель для жилищного строительства – уже действующая в регионе мера поддержки. Принятый документ предусматривает упрощение механизма предоставления земельных участков, а также вводит альтернативную меру помощи – возможность получения единовременной социальной выплаты в размере 250 тысяч рублей вместо земли. Артамонов отметил, что это позволит семьям выбрать наиболее подходящий для них вариант помощи. Так, право на земельный участок или выплату имеют ветераны боевых действий – участники СВО, включая Героев России и кавалеров государственных орденов, а также участники СВО, состоящие на учете для бесплатного предоставления земли под жилищное строительство. "Важно, чтобы у каждой семьи была возможность выбрать оптимальный вариант поддержки. Кому-то нужна земля под строительство, кому-то средства на решение текущих задач. Теперь этот выбор есть", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250410/artamonov-2010549476.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, россия