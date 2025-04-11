https://ria.ru/20250411/peterburg-2010747304.html

В Петербурге проходит совещание по развитию ВМФ

В Петербурге проходит совещание по развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025

В Петербурге проходит совещание по развитию ВМФ

Совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ с участием президента России Владимира Путина началось в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:17:00+03:00

2025-04-11T15:17:00+03:00

2025-04-11T17:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ с участием президента России Владимира Путина началось в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.О планах Путина провести совещание по вопросам развития ВМФ сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Среди участников совещания: помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принимают участие в совещании по видеосвязи.

https://ria.ru/20250411/putin-2010744332.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вмф рф