https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html

В Петербурге контр-адмирал отдал мошенникам более десяти миллионов рублей

В Петербурге контр-адмирал отдал мошенникам более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 11.04.2025

В Петербурге контр-адмирал отдал мошенникам более десяти миллионов рублей

Девяностопятилетний пенсионер из Приморского района Санкт-Петербурга передал неизвестным более 10 миллионов рублей якобы для декларирования денежных средств,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:53:00+03:00

2025-04-11T11:53:00+03:00

2025-04-11T11:53:00+03:00

происшествия

россия

приморский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Девяностопятилетний пенсионер из Приморского района Санкт-Петербурга передал неизвестным более 10 миллионов рублей якобы для декларирования денежных средств, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне днем в полицию Приморского района поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении 95-летнего пенсионера, живущего на Комендантском проспекте. "Прибывшим полицейскими мужчина пояснил, что в марте 2025 года ему на мобильный телефон звонили неизвестные, и под предлогом декларирования денежных средств убедили у своего дома передать курьеру 4 000 000 рублей, 19 000 долларов, 51 500 евро. Общая сумма материального ущерба составила 10 350 369 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов. ГУМВД не уточняет персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что от действий мошенников пострадал контр-адмирал, педагог и ученый Леонард Венцюлис. По данным из открытых источников, он служил в военно-морских силах с 1949 года, уволен в запас в 1992 году. Венцюлис является доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, а также заслуженным работником Высшей школы РФ. Авторству Венцюлиса принадлежит более 300 научных работ.

https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010619935.html

https://ria.ru/20250409/moskva-2010201953.html

россия

приморский район

санкт-петербург

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происшествия, россия, приморский район, санкт-петербург