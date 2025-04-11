В Петербурге контр-адмирал отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
МВД: в Петербурге контр-адмирал отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Девяностопятилетний пенсионер из Приморского района Санкт-Петербурга передал неизвестным более 10 миллионов рублей якобы для декларирования денежных средств, мошенников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне днем в полицию Приморского района поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении 95-летнего пенсионера, живущего на Комендантском проспекте.
"Прибывшим полицейскими мужчина пояснил, что в марте 2025 года ему на мобильный телефон звонили неизвестные, и под предлогом декларирования денежных средств убедили у своего дома передать курьеру 4 000 000 рублей, 19 000 долларов, 51 500 евро. Общая сумма материального ущерба составила 10 350 369 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
ГУМВД не уточняет персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что от действий мошенников пострадал контр-адмирал, педагог и ученый Леонард Венцюлис. По данным из открытых источников, он служил в военно-морских силах с 1949 года, уволен в запас в 1992 году. Венцюлис является доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, а также заслуженным работником Высшей школы РФ. Авторству Венцюлиса принадлежит более 300 научных работ.
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