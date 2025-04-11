https://ria.ru/20250411/peskov-2010750700.html
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков
Тема возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может подниматься в ходе предстоящего контакта президента РФ со... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:26:00+03:00
2025-04-11T15:26:00+03:00
2025-04-11T15:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Тема возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может подниматься в ходе предстоящего контакта президента РФ со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию."Может", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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россия, политика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
Россия, Политика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков
Песков: тема встречи Путина и Трампа может подниматься на встрече с Уиткоффом