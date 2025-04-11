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Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025
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15:26 11.04.2025 (обновлено: 15:46 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peskov-2010750700.html
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков
Тема возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может подниматься в ходе предстоящего контакта президента РФ со... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:26:00+03:00
2025-04-11T15:46:00+03:00
россия
политика
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Тема возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может подниматься в ходе предстоящего контакта президента РФ со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию."Может", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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россия, политика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
Россия, Политика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин и Уиткофф могут обсудить возможную встречу с Трампом, заявил Песков

Песков: тема встречи Путина и Трампа может подниматься на встрече с Уиткоффом

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Тема возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может подниматься в ходе предстоящего контакта президента РФ со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уиткофф в пятницу прилетел в Россию.
"Может", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Путин и Уиткофф обсудят урегулирование на Украине, заявил Песков
Вчера, 15:30
 
РоссияПолитикаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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