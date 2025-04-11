https://ria.ru/20250411/peskov-2010750267.html
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 11.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию
Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:24:00+03:00
2025-04-11T15:24:00+03:00
2025-04-11T15:52:00+03:00
россия
сша
стив уиткофф
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию."Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной."Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию
Песков: не стоит ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в РФ