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В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 11.04.2025
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15:24 11.04.2025 (обновлено: 15:52 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peskov-2010750267.html
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 11.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию
Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:24:00+03:00
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россия
сша
стив уиткофф
дмитрий песков
дональд трамп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию."Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной."Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.
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россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию

Песков: не стоит ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в РФ

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уиткофф в пятницу прилетел в Россию.
"Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной.
"Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 15:31
 
РоссияСШАСтив УиткоффДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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