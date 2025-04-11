https://ria.ru/20250411/peskov-2010750267.html

В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию

В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 11.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о результатах визита Уиткоффа в Россию

Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:24:00+03:00

2025-04-11T15:24:00+03:00

2025-04-11T15:52:00+03:00

россия

сша

стив уиткофф

дмитрий песков

дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прорывных результатов по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в РФ не стоит ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию."Нет, нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать встречу Путина и Уиткоффа судьбоносной."Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html

россия

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2025

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россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп