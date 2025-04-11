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Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 11.04.2025
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18:32 11.04.2025 (обновлено: 18:46 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peregovory-2010798212.html
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 11.04.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме
Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:32:00+03:00
2025-04-11T18:46:00+03:00
санкт-петербург
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их встреча началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу."Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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санкт-петербург, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме

Песков: процесс переговоров Путина и Уиткоффа будет закрытым

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их встреча началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу.
"Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 15:31
 
Санкт-ПетербургРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий Песков
 
 
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