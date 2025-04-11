https://ria.ru/20250411/peregovory-2010798212.html
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 11.04.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме
Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:32:00+03:00
2025-04-11T18:32:00+03:00
2025-04-11T18:46:00+03:00
санкт-петербург
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:265:2605:1730_1920x0_80_0_0_a7f7cf51c226cae6d7f015256a88e769.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их встреча началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу."Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html
санкт-петербург
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33d632b56f3e12d50526749fa848483e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме
Песков: процесс переговоров Путина и Уиткоффа будет закрытым