https://ria.ru/20250411/peregovory-2010798212.html

Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме

Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 11.04.2025

Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме

Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:32:00+03:00

2025-04-11T18:32:00+03:00

2025-04-11T18:46:00+03:00

санкт-петербург

россия

сша

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Процесс переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге будет закрытым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их встреча началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу."Первое рукопожатие - это совершенно нормальный показатель, все-таки уже не первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков