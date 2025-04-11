https://ria.ru/20250411/peregovory-2010687144.html

Источник: переговоры глав МИД России и Турции пройдут в субботу в Анталье

Источник: переговоры глав МИД России и Турции пройдут в субботу в Анталье - РИА Новости, 11.04.2025

Источник: переговоры глав МИД России и Турции пройдут в субботу в Анталье

Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в кулуарах дипломатического форума в Анталье, как ожидается, пройдут в субботу, стороны могут РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:43:00+03:00

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2025-04-11T12:45:00+03:00

турция

сергей лавров

хакан фидан

мария захарова

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АНТАЛЬЯ, 11 апр – РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в кулуарах дипломатического форума в Анталье, как ожидается, пройдут в субботу, стороны могут обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров посетит Турцию в субботу для участия в форуме, где запланированы его выступление и двусторонние встречи с иностранными коллегами. Согласно полученной РИА Новости программе форума, выступление Лаврова запланировано на 13.30 мск в субботу. "Предварительно, в субботу", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу сообщить о сроках встречи министров. На вопрос о теме предстоящих переговоров собеседник агентства отметил, что это, скорее всего, будут двусторонние отношения и региональная повестка. "Это и ситуация на Украине, в Газе, Сирии. Широкая повестка", - сказал собеседник РИА Новости. Анталийский дипломатический форум (ADF) будет проходить с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST, ожидается, что в нем примут участие делегации из 140 стран, всего 450 представителей, в том числе более 20 глав государств и правительств, 74 министров, а также замминистров и депутатов парламентов. Запланировано не менее 50 панельных сессий. Тема форума в 2025 году - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". В 15:00 по мск к участникам форума обратиться с выступлением президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010614306.html

https://ria.ru/20250303/turtsiya-2002726460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, сергей лавров, хакан фидан, мария захарова