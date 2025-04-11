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Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
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15:03 11.04.2025 (обновлено: 15:18 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/patrushev-2010741152.html
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:03:00+03:00
2025-04-11T15:18:00+03:00
санкт-петербург
россия
владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Она (стратегия – прим.) подготовлена", - сказал Патрушев. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется", - отметил помощник главы государства.Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
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санкт-петербург, россия, владимир путин, николай патрушев
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ

Патрушев: содержание стратегии развития ВМФ до 2050 года доложат Путину

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВМФ России
ВМФ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Она (стратегия – прим.) подготовлена", - сказал Патрушев. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется", - отметил помощник главы государства.
Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ
Вчера, 15:13
 
Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
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