https://ria.ru/20250411/patrushev-2010741152.html
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:03:00+03:00
2025-04-11T15:03:00+03:00
2025-04-11T15:18:00+03:00
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владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Она (стратегия – прим.) подготовлена", - сказал Патрушев. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется", - отметил помощник главы государства.Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250411/vmf-2010744427.html
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санкт-петербург, россия, владимир путин, николай патрушев
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ
Патрушев: содержание стратегии развития ВМФ до 2050 года доложат Путину