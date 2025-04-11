https://ria.ru/20250411/patrushev-2010741152.html

Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ

Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025

Патрушев рассказал о новой стратегии развития ВМФ

Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:03:00+03:00

2025-04-11T15:03:00+03:00

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санкт-петербург

россия

владимир путин

николай патрушев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года подготовлена, о содержании документа доложат президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Она (стратегия – прим.) подготовлена", - сказал Патрушев. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется", - отметил помощник главы государства.Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

https://ria.ru/20250411/vmf-2010744427.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин, николай патрушев