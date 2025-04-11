https://ria.ru/20250411/patrushev-2010740249.html

Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом

Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025

Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:01:00+03:00

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россия

сша

николай патрушев

стив уиткофф

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Уиткофф прилетел в Россию в пятницу."Нет, не планирую", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html

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россия, сша, николай патрушев, стив уиткофф, в мире