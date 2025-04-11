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Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025
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15:01 11.04.2025 (обновлено: 15:06 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/patrushev-2010740249.html
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:01:00+03:00
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россия
сша
николай патрушев
стив уиткофф
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Уиткофф прилетел в Россию в пятницу."Нет, не планирую", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html
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россия, сша, николай патрушев, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Николай Патрушев, Стив Уиткофф, В мире
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом

Председатель морской коллегии Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.
"Нет, не планирую", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Вчера, 13:28
 
РоссияСШАНиколай ПатрушевСтив УиткоффВ мире
 
 
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