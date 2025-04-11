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Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:01:00+03:00
2025-04-11T15:01:00+03:00
2025-04-11T15:06:00+03:00
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николай патрушев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что не планирует встречаться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Уиткофф прилетел в Россию в пятницу."Нет, не планирую", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html
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россия, сша, николай патрушев, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Николай Патрушев, Стив Уиткофф, В мире
Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом
Председатель морской коллегии Патрушев не планирует встречаться с Уиткоффом