https://ria.ru/20250411/osvobozhdenie-2010603453.html

Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион

Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион - РИА Новости, 11.04.2025

Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион

Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:12:00+03:00

2025-04-11T03:12:00+03:00

2025-04-11T03:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении. По его словам, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область он вышел на дорогу и начал встречать российских военных, направляющихся на передовую. "Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, "Ахмат" мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше", - отметил Сергей. Боец отряда "Оскол" с позывным "Инхо", который с сослуживцами приехал навестить мальчика, отметил, что за несколько месяцев мальчик сумел собрать флаги всех подразделений, участвовавших в освобождении Курской области. "Зимой здесь было флагов 20, все подразделения понемногу-понемногу флаги привозят. Тут все подразделения, все Курское направление. Уже Сумское направление, можно сказать" - отметил боец. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, общество