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Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион - РИА Новости, 11.04.2025
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Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион
Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион - РИА Новости, 11.04.2025
Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион
Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:12:00+03:00
2025-04-11T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении. По его словам, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область он вышел на дорогу и начал встречать российских военных, направляющихся на передовую. "Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, "Ахмат" мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше", - отметил Сергей. Боец отряда "Оскол" с позывным "Инхо", который с сослуживцами приехал навестить мальчика, отметил, что за несколько месяцев мальчик сумел собрать флаги всех подразделений, участвовавших в освобождении Курской области. "Зимой здесь было флагов 20, все подразделения понемногу-понемногу флаги привозят. Тут все подразделения, все Курское направление. Уже Сумское направление, можно сказать" - отметил боец. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Общество
Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион

Мальчик из Курской области собрал 140 флагов подразделений, освобождавших регион

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области
Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении.
По его словам, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область он вышел на дорогу и начал встречать российских военных, направляющихся на передовую.
Военнослужащие группировки войск Север ВС РФ возле подбитого танка М1 Абрамс ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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"Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, "Ахмат" мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше", - отметил Сергей.
Боец отряда "Оскол" с позывным "Инхо", который с сослуживцами приехал навестить мальчика, отметил, что за несколько месяцев мальчик сумел собрать флаги всех подразделений, участвовавших в освобождении Курской области.
"Зимой здесь было флагов 20, все подразделения понемногу-понемногу флаги привозят. Тут все подразделения, все Курское направление. Уже Сумское направление, можно сказать" - отметил боец.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииОбщество
 
 
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