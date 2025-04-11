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Глава ОДВЗЯИ уклонился от ответа об американском ядерном оружии - РИА Новости, 11.04.2025
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12:57 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/oruzhie-2010691778.html
Глава ОДВЗЯИ уклонился от ответа об американском ядерном оружии
Глава ОДВЗЯИ уклонился от ответа об американском ядерном оружии - РИА Новости, 11.04.2025
Глава ОДВЗЯИ уклонился от ответа об американском ядерном оружии
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд уклонился от ответа на вопрос РИА Новости о... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:57:00+03:00
2025-04-11T12:57:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд уклонился от ответа на вопрос РИА Новости о влиянии размещения ядерного оружия США в Европе на уровень доверия между Россией и западными странами. В ходе дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме (ADF) в пятницу корреспондент РИА Новости, задавая вопрос участникам сессии "Ядерная эскалация: Возрождающаяся угроза?", напомнил, что, по данным Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), в четырёх европейских странах - Италии, Германии, Бельгии и Нидерландах - находятся американские ядерные боеголовки, и в этом году планируется их модернизация. На вопрос, не является ли это одной из причин высокого уровня недоверия между Россией и ЕС, Флойд воздержался от оценки роли ядерного присутствия США в Европе в этом контексте, но призвал к укреплению доверия. "Я не стану спекулировать о причинах доверия или недоверия со стороны каких-либо государств. Отмечу лишь, что доверие - это чрезвычайно ценная, но хрупкая вещь: его легко разрушить и трудно построить. Мы должны продолжать его укреплять", - сказал представитель ОДВЗЯИ, комментируя вопрос. Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. ICAN - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Анталийский дипломатический форум проходит с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST в турецком курортном районе Белек в Анталье.
https://ria.ru/20250402/potentsial-2008830695.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html
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в мире, сша, италия, германия, евросоюз, одвзяи, ican
В мире, США, Италия, Германия, Евросоюз, ОДВЗЯИ, ICAN
Глава ОДВЗЯИ уклонился от ответа об американском ядерном оружии

Глава ОДВЗЯИ Флойд уклонился от ответа об американском ядерном оружии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд уклонился от ответа на вопрос РИА Новости о влиянии размещения ядерного оружия США в Европе на уровень доверия между Россией и западными странами.
В ходе дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме (ADF) в пятницу корреспондент РИА Новости, задавая вопрос участникам сессии "Ядерная эскалация: Возрождающаяся угроза?", напомнил, что, по данным Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), в четырёх европейских странах - Италии, Германии, Бельгии и Нидерландах - находятся американские ядерные боеголовки, и в этом году планируется их модернизация. На вопрос, не является ли это одной из причин высокого уровня недоверия между Россией и ЕС, Флойд воздержался от оценки роли ядерного присутствия США в Европе в этом контексте, но призвал к укреплению доверия.
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"Я не стану спекулировать о причинах доверия или недоверия со стороны каких-либо государств. Отмечу лишь, что доверие - это чрезвычайно ценная, но хрупкая вещь: его легко разрушить и трудно построить. Мы должны продолжать его укреплять", - сказал представитель ОДВЗЯИ, комментируя вопрос.
Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
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ICAN - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Анталийский дипломатический форум проходит с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST в турецком курортном районе Белек в Анталье.
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