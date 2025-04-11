https://ria.ru/20250411/opasnost-2010741616.html
В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 11.04.2025
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:05:00+03:00
2025-04-11T15:05:00+03:00
2025-04-11T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250307/bespilotnik-2003549510.html
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области объявили авиационную опасность
МЧС предупредило о воздушной опасности на территории Орловской области