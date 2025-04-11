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В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы" - РИА Новости, 11.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:48 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/oblast-2010734805.html
В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы"
В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы" - РИА Новости, 11.04.2025
В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы"
Брянская область встретила участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:48:00+03:00
2025-04-11T14:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
брянская область
брест
россия
александр богомаз
снг
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Брянская область встретила участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня мы стали свидетелями знакового события - на Брянской земле встретили участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы"… В этом году мы с чувством особой гордости принимаем эстафету, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой путь участники эстафеты начали 2 февраля, одновременно стартовав из двух городов - Бреста и Мурманска", – написал Богомаз в Telegram-канале. По его словам, эстафета пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ, ее путь составит более 65 тысяч километров, а завершится она 28 мая на Поклонной горе у "Памятника пограничникам" в Москве. Губернатор подчеркнул, что маршрут эстафеты пролегает через Брянскую область неслучайно, поскольку в годы Великой Отечественной войны жители региона мужественно сражались на фронте и трудились в тылу, проявляя невероятную силу духа. "Отважные воины-пограничники сегодня вновь на передовой. Брянская область теперь не просто приграничный регион, она форпост на пути террористов и неонацистов. И в том, что несмотря на этот натиск, ситуация в регионе остается стабильной, немалая заслуга наших доблестных воинов-пограничников. Мы, жители приграничного региона, благодарны всем, кто стоит на страже нашего Отечества," – добавил Богомаз. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества.
https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html
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общество, брянская область, брест, россия, александр богомаз, снг, содружество , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Брянская область, Брест, Россия, Александр Богомаз, СНГ, Содружество , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы"

В Брянской области встретили участников патриотической акции "Эстафета Победы"

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Брянская область встретила участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня мы стали свидетелями знакового события - на Брянской земле встретили участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы"… В этом году мы с чувством особой гордости принимаем эстафету, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой путь участники эстафеты начали 2 февраля, одновременно стартовав из двух городов - Бреста и Мурманска", – написал Богомаз в Telegram-канале.
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По его словам, эстафета пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ, ее путь составит более 65 тысяч километров, а завершится она 28 мая на Поклонной горе у "Памятника пограничникам" в Москве.
Губернатор подчеркнул, что маршрут эстафеты пролегает через Брянскую область неслучайно, поскольку в годы Великой Отечественной войны жители региона мужественно сражались на фронте и трудились в тылу, проявляя невероятную силу духа.
"Отважные воины-пограничники сегодня вновь на передовой. Брянская область теперь не просто приграничный регион, она форпост на пути террористов и неонацистов. И в том, что несмотря на этот натиск, ситуация в регионе остается стабильной, немалая заслуга наших доблестных воинов-пограничников. Мы, жители приграничного региона, благодарны всем, кто стоит на страже нашего Отечества," – добавил Богомаз.
Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества.
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