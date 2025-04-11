https://ria.ru/20250411/oblast-2010734805.html

В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы"

В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы" - РИА Новости, 11.04.2025

В Брянской области встретили участников акции "Эстафета Победы"

Брянская область встретила участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:48:00+03:00

2025-04-11T14:48:00+03:00

2025-04-11T14:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

брянская область

брест

россия

александр богомаз

снг

содружество

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Брянская область встретила участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня мы стали свидетелями знакового события - на Брянской земле встретили участников международной военно-патриотической акции "Эстафета Победы"… В этом году мы с чувством особой гордости принимаем эстафету, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой путь участники эстафеты начали 2 февраля, одновременно стартовав из двух городов - Бреста и Мурманска", – написал Богомаз в Telegram-канале. По его словам, эстафета пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ, ее путь составит более 65 тысяч километров, а завершится она 28 мая на Поклонной горе у "Памятника пограничникам" в Москве. Губернатор подчеркнул, что маршрут эстафеты пролегает через Брянскую область неслучайно, поскольку в годы Великой Отечественной войны жители региона мужественно сражались на фронте и трудились в тылу, проявляя невероятную силу духа. "Отважные воины-пограничники сегодня вновь на передовой. Брянская область теперь не просто приграничный регион, она форпост на пути террористов и неонацистов. И в том, что несмотря на этот натиск, ситуация в регионе остается стабильной, немалая заслуга наших доблестных воинов-пограничников. Мы, жители приграничного региона, благодарны всем, кто стоит на страже нашего Отечества," – добавил Богомаз. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества.

https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html

https://ria.ru/20250228/veterany-2002189206.html

брянская область

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общество, брянская область, брест, россия, александр богомаз, снг, содружество , 80-летие победы в великой отечественной войне