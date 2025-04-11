Нидерланды выделят Украине 150 миллионов евро на системы ПВО
Министр обороны Брекелманс: Нидерланды выделят Украине 150 млн евро на ПВО
Флаг Украины. Архивное фото
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ГААГА, 11 апр - РИА Новости. Нидерланды решили выделить Украине 150 миллионов евро на системы противовоздушной обороны, заявил в пятницу министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)", - написал Брекелманс в соцсети Х.
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В конце марта правительство Нидерландов сообщило, что выделит 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины. Кроме того, Нидерланды пообещали оказать Киеву ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
К настоящему моменту в Гааге выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было израсходовано около 6 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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