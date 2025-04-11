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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек - РИА Новости, 11.04.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая со... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:51:00+03:00

2025-04-11T17:51:00+03:00

2025-04-11T17:55:00+03:00

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землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы. "В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3689 человек, 5020 получили ранения, ещё 139 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3600 погибших.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде