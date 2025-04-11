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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек - РИА Новости, 11.04.2025
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17:51 11.04.2025 (обновлено: 17:55 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/myanma-2010791905.html
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек - РИА Новости, 11.04.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая со... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:51:00+03:00
2025-04-11T17:55:00+03:00
в мире
мьянма
китай
землетрясение в мьянме и таиланде
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ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы. "В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3689 человек, 5020 получили ранения, ещё 139 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3600 погибших.
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4.7
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в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Китай, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689, более 5 тысяч ранены

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Мьянме
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ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы.
"В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3689 человек, 5020 получили ранения, ещё 139 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3600 погибших.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреМьянмаКитайЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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