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В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды - РИА Новости, 11.04.2025
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12:20 11.04.2025 (обновлено: 12:21 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/moskva-2010678496.html
В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды
В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды
Городской субботник, запланированный в Москве 12 апреля, переносится из-за погодных условий на 19 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:20:00+03:00
2025-04-11T12:21:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Городской субботник, запланированный в Москве 12 апреля, переносится из-за погодных условий на 19 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год. Поэтому перенесем субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше", - написал Собянин. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды

Собянин: субботник в Москве перенесли на 19 апреля из-за погодных условий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве в апреле
Снег в Москве в апреле - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Снег в Москве в апреле
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Городской субботник, запланированный в Москве 12 апреля, переносится из-за погодных условий на 19 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год. Поэтому перенесем субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше", - написал Собянин.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета.
Мощный снегопад в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.

Девушка во время снегопада в Москве

Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.

Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве

В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.

Люди катаются на самокате во время снегопада в Москве

Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отмечается, что под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Курьер во время снегопада в Москве

Отмечается, что под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.

Женщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве

На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Снег в Москве

Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности перенести поездки на автомобилях.

Снег в Москве

Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности перенести поездки на автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: люди во время снегопада в Москве.

Люди во время снегопада в Москве

На фото: люди во время снегопада в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 8

Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Отмечается, что под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 8

Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 8

Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности перенести поездки на автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: люди во время снегопада в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 8
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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