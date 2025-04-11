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В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды

В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды - РИА Новости, 11.04.2025

В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды

Городской субботник, запланированный в Москве 12 апреля, переносится из-за погодных условий на 19 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Городской субботник, запланированный в Москве 12 апреля, переносится из-за погодных условий на 19 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год. Поэтому перенесем субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше", - написал Собянин. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин