Ликсутов анонсировал запуск трамвайного движения на двух новых участках
Ликсутов: трамвайное движение на двух новых участках в Москве запустят в 2025 г
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Трамвайное движение в 2025 году в Москве будет запущено на улице Трифоновская, а также на новой линии, которая соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром, рассказал в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В прошлом (2024 - ред.) году правительство Москвы вернуло трамвай на улицу Сергия Радонежского. В этом (2025 - ред.) году у нас тоже ожидается ряд важных событий - это запуск трамвайного движения на улице Трифоновская и запуск новой линии трамвая, которая соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром, что позволит пассажирам с трех вокзалов доезжать на трамваях без пересадки до Павелецкого вокзала", - отметил Ликсутов.
По словам вице-мэра, новая линия от Площади трех вокзалов до Чистопрудного бульвара поможет сократить время в пути, разгрузить станцию метро "Комсомольская", а также создать новую транспортную связь, которой раньше не было в городе.