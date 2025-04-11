https://ria.ru/20250411/moskva-2010645564.html

Ликсутов анонсировал запуск трамвайного движения на двух новых участках

Ликсутов анонсировал запуск трамвайного движения на двух новых участках - РИА Новости, 11.04.2025

Ликсутов анонсировал запуск трамвайного движения на двух новых участках

Трамвайное движение в 2025 году в Москве будет запущено на улице Трифоновская, а также на новой линии, которая соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:38:00+03:00

2025-04-11T10:38:00+03:00

2025-04-11T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Трамвайное движение в 2025 году в Москве будет запущено на улице Трифоновская, а также на новой линии, которая соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром, рассказал в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В прошлом (2024 - ред.) году правительство Москвы вернуло трамвай на улицу Сергия Радонежского. В этом (2025 - ред.) году у нас тоже ожидается ряд важных событий - это запуск трамвайного движения на улице Трифоновская и запуск новой линии трамвая, которая соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром, что позволит пассажирам с трех вокзалов доезжать на трамваях без пересадки до Павелецкого вокзала", - отметил Ликсутов. По словам вице-мэра, новая линия от Площади трех вокзалов до Чистопрудного бульвара поможет сократить время в пути, разгрузить станцию метро "Комсомольская", а также создать новую транспортную связь, которой раньше не было в городе.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010639074.html

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов