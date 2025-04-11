https://ria.ru/20250411/moskva-2010601422.html
В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра
В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра - РИА Новости, 11.04.2025
В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра
Инвесторы возведут в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы два офисных комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:50:00+03:00
2025-04-11T11:50:00+03:00
2025-04-11T11:50:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Инвесторы возведут в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы два офисных комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Два объекта общей площадью свыше 150 тысяч "квадратов" будут находиться на 3-й Хорошевской улице и во 2-м Силикатном проезде, вблизи станций метро.Как сообщил Овчинский, помимо офисных пространств, внутри зданий смогут разместиться магазины, заведения общепита, сервисные предприятия. На подземных этажах и вокруг деловых центров оборудуют парковки."Одно из офисных зданий уже строится по адресу: 2-й Силикатный проезд, владение 13. На двух подземных этажах здания предусмотрена многоуровневая автостоянка на 85 машино-мест. В девятиэтажной наземной части запланированы вестибюль, переговорные комнаты, помещения для кафе и ресторана, а также офисы. На восьмом и девятом этажах здания запроектированы террасы. Общая площадь здания – более 15,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Инвесторы также проведут благоустройство территории вокруг объектов. Например, вокруг здания на 3-й Хорошевской улице возведут ландшафтный парк, который смогут посещать как сотрудники офисного комплекса, так и местные жители.
https://ria.ru/20250410/efimov-2010438129.html
https://ria.ru/20250409/efimov-2010125995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра
На северо-западе Москвы построят два бизнес-центра
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Инвесторы возведут в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы два офисных комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Два объекта общей площадью свыше 150 тысяч "квадратов" будут находиться на 3-й Хорошевской улице и во 2-м Силикатном проезде, вблизи станций метро.
Как сообщил Овчинский
, помимо офисных пространств, внутри зданий смогут разместиться магазины, заведения общепита, сервисные предприятия. На подземных этажах и вокруг деловых центров оборудуют парковки.
"Одно из офисных зданий уже строится по адресу: 2-й Силикатный проезд, владение 13. На двух подземных этажах здания предусмотрена многоуровневая автостоянка на 85 машино-мест. В девятиэтажной наземной части запланированы вестибюль, переговорные комнаты, помещения для кафе и ресторана, а также офисы. На восьмом и девятом этажах здания запроектированы террасы. Общая площадь здания – более 15,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Инвесторы также проведут благоустройство территории вокруг объектов. Например, вокруг здания на 3-й Хорошевской улице возведут ландшафтный парк, который смогут посещать как сотрудники офисного комплекса, так и местные жители.