https://ria.ru/20250411/moskva-2010601422.html

В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра

В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра - РИА Новости, 11.04.2025

В районе Хорошево-Мневники построят два офисных центра

Инвесторы возведут в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы два офисных комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:50:00+03:00

2025-04-11T11:50:00+03:00

2025-04-11T11:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Инвесторы возведут в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы два офисных комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Два объекта общей площадью свыше 150 тысяч "квадратов" будут находиться на 3-й Хорошевской улице и во 2-м Силикатном проезде, вблизи станций метро.Как сообщил Овчинский, помимо офисных пространств, внутри зданий смогут разместиться магазины, заведения общепита, сервисные предприятия. На подземных этажах и вокруг деловых центров оборудуют парковки."Одно из офисных зданий уже строится по адресу: 2-й Силикатный проезд, владение 13. На двух подземных этажах здания предусмотрена многоуровневая автостоянка на 85 машино-мест. В девятиэтажной наземной части запланированы вестибюль, переговорные комнаты, помещения для кафе и ресторана, а также офисы. На восьмом и девятом этажах здания запроектированы террасы. Общая площадь здания – более 15,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Инвесторы также проведут благоустройство территории вокруг объектов. Например, вокруг здания на 3-й Хорошевской улице возведут ландшафтный парк, который смогут посещать как сотрудники офисного комплекса, так и местные жители.

https://ria.ru/20250410/efimov-2010438129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы