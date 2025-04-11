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В Котловке по реновации возвели новостройку почти на 200 квартир - РИА Новости, 11.04.2025
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10:05 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/moskva-2010600148.html
В Котловке по реновации возвели новостройку почти на 200 квартир
В Котловке по реновации возвели новостройку почти на 200 квартир - РИА Новости, 11.04.2025
В Котловке по реновации возвели новостройку почти на 200 квартир
На юго-западе Москвы в районе Котловка по программе реновации построили дом на 180 квартир, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:05:00+03:00
2025-04-11T10:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
программа реновации в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка по программе реновации построили дом на 180 квартир, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс площадью более 16 тысяч "квадратов" появился на улице Ремизова, 11к2. Новостройка находится рядом со станцией метро "Нагорная", вблизи есть несколько образовательных, спортивных и медицинских учреждений, галерея "Нагорная"."Новостройка состоит из трех секций. В ней предусмотрено 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. В подъездах есть комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой – в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В новостройке оборудованы шесть лифтов на 400, 630 и 1000 килограммов. На фасадах домов размещены корзины для кондиционеров. Во дворе расположена детская площадка, зоны для отдыха и для занятий спортом.
https://ria.ru/20250410/renovatsiya-2010351992.html
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москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Программа реновации в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Котловке по реновации возвели новостройку почти на 200 квартир

На юго-западе Москвы возвели ЖК по программе реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка по программе реновации построили дом на 180 квартир, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс площадью более 16 тысяч "квадратов" появился на улице Ремизова, 11к2. Новостройка находится рядом со станцией метро "Нагорная", вблизи есть несколько образовательных, спортивных и медицинских учреждений, галерея "Нагорная".
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Москве было обработано свыше 15 тысяч обращений по реновации
10 апреля, 08:50
"Новостройка состоит из трех секций. В ней предусмотрено 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. В подъездах есть комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой – в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В новостройке оборудованы шесть лифтов на 400, 630 и 1000 килограммов. На фасадах домов размещены корзины для кондиционеров. Во дворе расположена детская площадка, зоны для отдыха и для занятий спортом.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийПрограмма реновации в МосквеГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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