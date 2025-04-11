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Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества - РИА Новости, 11.04.2025
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16:54 11.04.2025 (обновлено: 17:37 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/moshennichestvo-2010775306.html
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества - РИА Новости, 11.04.2025
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества
Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:54:00+03:00
2025-04-11T17:37:00+03:00
общество
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать код из смс и получают доступ к "Госуслугам", говорится в сообщении на сайте Сбербанка. "Мошенники звонят, представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают, что истекает срок бесплатного хранения заказа в пункте выдачи. Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ", - сказано в сообщении. Также указывается, что оформить отмену заказа злоумышленники просят и при использовании ещё одного варианта подобной схемы: пользователя убеждают, что при транспортировке, якобы, посылка была повреждена или испорчена. Отмечается, что для "решения проблемы" злоумышленники просят назвать код из смс, но в реальности приходит смс из "Госуслуг". "Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы. Злоумышленники могут изменить их и реквизиты для оплаты пособий, подать заявку на кредит", - предупреждают в банке. В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. "Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20250409/mvd-2010258904.html
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общество, технологии, сбербанк россии
Общество, Технологии, Сбербанк России
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества

Сбербанк: мошенники стали звонить клиентам под видом сотрудников маркетплейсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать код из смс и получают доступ к "Госуслугам", говорится в сообщении на сайте Сбербанка.
"Мошенники звонят, представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают, что истекает срок бесплатного хранения заказа в пункте выдачи. Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ", - сказано в сообщении.
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Также указывается, что оформить отмену заказа злоумышленники просят и при использовании ещё одного варианта подобной схемы: пользователя убеждают, что при транспортировке, якобы, посылка была повреждена или испорчена.
Отмечается, что для "решения проблемы" злоумышленники просят назвать код из смс, но в реальности приходит смс из "Госуслуг".
"Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы. Злоумышленники могут изменить их и реквизиты для оплаты пособий, подать заявку на кредит", - предупреждают в банке.
В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. "Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись", - заключается в сообщении.
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