"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России
Политолог Пискорский: Европа и Россия в любой момент могут наладить отношения
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Восстановление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект пошлин Трампа для Европы, пишет польский политолог Матеуш Пискорский для Myśl Polska.
"Это вопрос политической воли. Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене. При условии, конечно, что Москва все же будет заинтересована в таком возобновлении сотрудничества. К сожалению, в настоящее время именно наш континент выступает просителем. Российская промышленность, особенно горнодобывающая, уже успела переключиться на другие рынки", — пишет Пискорский.
Политолог предполагает, что Польша могла бы сыграть решающую роль в процессе нормализации российско-европейских отношений, и, тем самым, создать платформу для евразийского сотрудничества.
"Достаточно было бы сделать два шага: закрыть нашу территорию для любого транзита вооружений и военной техники на Украину, и запустить газопровод "Ямал", или даже вернуться к предложению многолетней давности – строительству второй ветки газопровода <…> Это могло бы произойти, если бы кто-то в Варшаве решил разрушить гнилую основу лживой антирусской внешней политики, которую мы проводим с 1989 года", — заключил Пискорский.
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