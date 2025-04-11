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"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России - РИА Новости, 11.04.2025
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03:22 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/moment-2010604003.html
"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России
"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России - РИА Новости, 11.04.2025
"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России
Восстановление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект пошлин Трампа для Европы, пишет польский политолог Матеуш Пискорский для Myśl... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:22:00+03:00
2025-04-11T03:22:00+03:00
россия
европа
польша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Восстановление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект пошлин Трампа для Европы, пишет польский политолог Матеуш Пискорский для Myśl Polska."Это вопрос политической воли. Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене. При условии, конечно, что Москва все же будет заинтересована в таком возобновлении сотрудничества. К сожалению, в настоящее время именно наш континент выступает просителем. Российская промышленность, особенно горнодобывающая, уже успела переключиться на другие рынки", — пишет Пискорский.Политолог предполагает, что Польша могла бы сыграть решающую роль в процессе нормализации российско-европейских отношений, и, тем самым, создать платформу для евразийского сотрудничества."Достаточно было бы сделать два шага: закрыть нашу территорию для любого транзита вооружений и военной техники на Украину, и запустить газопровод "Ямал", или даже вернуться к предложению многолетней давности – строительству второй ветки газопровода &lt;…&gt; Это могло бы произойти, если бы кто-то в Варшаве решил разрушить гнилую основу лживой антирусской внешней политики, которую мы проводим с 1989 года", — заключил Пискорский.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала СВО в феврале 2022 года ЕС утвердил 16 пакетов санкций против Москвы и уже работает над новыми ограничениями.Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250411/uzhas-2010599630.html
https://ria.ru/20250404/polsha-2009317789.html
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россия, европа, польша, евросоюз
Россия, Европа, Польша, Евросоюз
"В любой момент": в Польше раскрыли, что Европа может сделать для России

Политолог Пискорский: Европа и Россия в любой момент могут наладить отношения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Восстановление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект пошлин Трампа для Европы, пишет польский политолог Матеуш Пискорский для Myśl Polska.
"Это вопрос политической воли. Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене. При условии, конечно, что Москва все же будет заинтересована в таком возобновлении сотрудничества. К сожалению, в настоящее время именно наш континент выступает просителем. Российская промышленность, особенно горнодобывающая, уже успела переключиться на другие рынки", — пишет Пискорский.
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Политолог предполагает, что Польша могла бы сыграть решающую роль в процессе нормализации российско-европейских отношений, и, тем самым, создать платформу для евразийского сотрудничества.
"Достаточно было бы сделать два шага: закрыть нашу территорию для любого транзита вооружений и военной техники на Украину, и запустить газопровод "Ямал", или даже вернуться к предложению многолетней давности – строительству второй ветки газопровода <…> Это могло бы произойти, если бы кто-то в Варшаве решил разрушить гнилую основу лживой антирусской внешней политики, которую мы проводим с 1989 года", — заключил Пискорский.
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Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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