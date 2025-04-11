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Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи - РИА Новости, 11.04.2025
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04:49 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/mironov-2010609357.html
Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи
Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи - РИА Новости, 11.04.2025
Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи
Введение соцвыплат для работников скорой помощи должно стать первым шагом на пути к повышению зарплат этой категории медработников до уровня, предусмотренного... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:49:00+03:00
2025-04-11T04:49:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Введение соцвыплат для работников скорой помощи должно стать первым шагом на пути к повышению зарплат этой категории медработников до уровня, предусмотренного указами президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам "скорой" в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах. По оценкам экспертов, на то, чтобы восстановить справедливость нужно около 7 миллиардов рублей в год. Мы уверены, что с этого нужно начинать выполнение задачи президента по повышению зарплат медработникам до уровня 100–200% от среднего заработка по региону", - сказал он. Миронов отметил, что это является главным условием для решения кадровой проблемы в здравоохранении и обеспечения граждан бесплатной и доступной медицинской помощью. Политик считает, что здравоохранение и скорая помощь финансируются в недостаточном объеме, и, по его словам, это хорошо известно каждому, кто обращался к государственным врачам. Депутат Госдумы привел в пример результаты аудита Счетной палаты, которые подтвердили недостаточность тарифов на скорую помощь в России. По его словам, установленные в регионах финансовые нормативы не учитывают реальный темп роста заработных плат, а проверки в регионах в связи с массовыми обращениями работников скорой помощи в 2024 году выявили недофинансирование службы в размере около 9 миллиардов рублей, что, по мнению Миронова, даже в масштабах расходов на здравоохранение является небольшой суммой, "не говоря уже о расходах всего федерального бюджета".
https://ria.ru/20250305/murashko-2003199249.html
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общество, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
Миронов призвал повысить зарплаты медработникам скорой помощи

Миронов: зарплаты работников скорой помощи надо увеличить за счет соцвыплат

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Введение соцвыплат для работников скорой помощи должно стать первым шагом на пути к повышению зарплат этой категории медработников до уровня, предусмотренного указами президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам "скорой" в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах. По оценкам экспертов, на то, чтобы восстановить справедливость нужно около 7 миллиардов рублей в год. Мы уверены, что с этого нужно начинать выполнение задачи президента по повышению зарплат медработникам до уровня 100–200% от среднего заработка по региону", - сказал он.
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Миронов отметил, что это является главным условием для решения кадровой проблемы в здравоохранении и обеспечения граждан бесплатной и доступной медицинской помощью. Политик считает, что здравоохранение и скорая помощь финансируются в недостаточном объеме, и, по его словам, это хорошо известно каждому, кто обращался к государственным врачам.
Депутат Госдумы привел в пример результаты аудита Счетной палаты, которые подтвердили недостаточность тарифов на скорую помощь в России. По его словам, установленные в регионах финансовые нормативы не учитывают реальный темп роста заработных плат, а проверки в регионах в связи с массовыми обращениями работников скорой помощи в 2024 году выявили недофинансирование службы в размере около 9 миллиардов рублей, что, по мнению Миронова, даже в масштабах расходов на здравоохранение является небольшой суммой, "не говоря уже о расходах всего федерального бюджета".
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