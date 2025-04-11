https://ria.ru/20250411/menshov-2010681821.html

Неизвестный Владимир Меньшов: измены, пьянство и опала из-за Голливуда

Неизвестный Владимир Меньшов: измены, пьянство и опала из-за Голливуда - РИА Новости, 11.04.2025

Неизвестный Владимир Меньшов: измены, пьянство и опала из-за Голливуда

Владимир Меньшов один из самых известных советских и российских режиссеров. Многие запомнили его по киноработам "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:20:00+03:00

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2025-04-11T18:20:00+03:00

голливуд

владимир меньшов

баку

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вера алентова

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Меньшов один из самых известных советских и российских режиссеров. Многие запомнили его по киноработам "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".Однако мало кому известно, что режиссер впал в немилость у советских чиновников из-за своих фильмов, брак с Верой Алентовой был лишь красивой ширмой для публики, а его музой стал стакан спиртного.Алкоголизм — спасение или болезнь?Режиссер Владимир Меньшов был убежден, что человека искусства не нужно и даже опасно лечить от пристрастия к алкоголю. Принудительное лечение может быть чревато катастрофическими последствиями."Я не верю ни в один из способов медицинского воздействия, считаю, что все они убийственны. Принципиально ненавижу методики, основанные на страхе, — когда человек должен бояться выпить. Я избегал такого лечения, думаю, этим и спасся", — признавался режиссер.Меньшов не считал спиртное злом и боялся людей, которые не пьют. Кроме того, спиртные напитки были источником вдохновения для режиссера.Фильмы Владимира выходили в период антиалкогольной кампании. Меньшов часто снимал алкоголиков в своих картинах. Он не хотел никого слушать, делал свое кино так, как считал нужным. Советских чиновников в свою очередь злила такая дерзость. Ходили слухи, что Меньшов неспроста хотел снимать пьяных людей, артист и сам грешил.Например, в одном интервью Меньшов разоткровенничался. Он сообщил, что из 40 тысяч, полученных за режиссуру фильма "Москва слезам не верит", почти половину он пропил и прогулял."Ну пятнадцать (тысяч) точно было пропито: какие-то банкеты, друзья, посиделки…", — поделился режиссер.Многочисленные измены"Когда человек выбирает жену по шапке, тогда застаивается у него карьера. Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаемой — тогда ты сам становишься на цыпочки и взлетаешь. Тогда есть кураж! И я тянулся, доказывал, что стою больше, чем во мне разглядывают" — считал Владимир.Может быть, именно поэтому его пару с Верой Алентовой считали мезальянсом. Так думал даже сам Меньшов.Владимир и Вера учились вместе, причем Алентова претендовала на звание первой красавицы, а Владимира особо не любили ни педагоги, ни одноклассники. Как же все поразились, когда самая эффектная девушка курса стала женой Меньшова.Педагоги были в шоке, студенты стали распространять слух, будто Вера приняла столь трагическое решение под угрозой шантажа. Все решили, что Алентова погубила свою жизнь, а ее будущая карьера под угрозой.В каком то смысле Меньшов повторил судьбу своих родителей. Его мать с двумя классами образования всю жизнь боялась, что ее муж, красавец-моряк, уйдет от нее. Но родители Владимира прожили вместе всю жизнь.Несмотря на подобный расклад, изменщиком в паре был именно Меньшов. Режиссер даже описывал себя в своей книге как похотливого кобеля.По окончанию школы будущий режиссер обманывал девушку Нелю. Он обещал золотые горы и жил с ней в Баку как с женой. Потом он просто уехал в Москву, закончив так отношения. Для Нели это было сильным ударом, она даже хотела уйти из жизни. Остановили родные. Девушка так и не вышла замуж и умерла молодой. Также по вине Меньшова выгнали ученицу МХАТа из-за интрижки с ним.Бурная личная жизнь продолжилась у Меньшова даже после свадьбы. В своей книге Владимир рассказал, что несколько лет жил с некой Ольгой. Потом он также некрасиво ее бросил и вернулся в семью. Предполагается, что режиссер поступил так, потому что узнал об интрижках своей жены Алентовой. Развод они не оформляли, просто жили порознь. Потом Меньшов вернулся.Также когда Меньшов не жил с Алентовой, он строил отношения с актрисой Людмилой Туевой. Она была моложе его на девять лет. Пара рассталась. Потом режиссер вновь вернулся к жене. В 1977 году у Людмилы родился сын Александр. Много лет журналисты предполагали, что именно Меньшов — отец мальчика. Сам режиссер это отрицал, но признал, что состоял в романтических отношениях с Туевой."Москва слезам не верит": триумф, который едва не разрушил его31 марта 1981 года фильм "Москва слезам не верит" получил премию "Оскар". Меньшов же смог получить награду лишь спустя 8 лет. Это связано с многочисленными доносами в КГБ от коллег-завистников.Получение столь почетной кинопремии стало для Меньшова началом конца. Ему мстили по-разному. Например, с постеров фильма убрали портрет Веры Алентовы, жены режиссера, которая сыграла в фильме главную роль. Она попала в опалу вместе с супругом.Коллеги обрушили на Меньшова всю свою ненависть. Кто-то донес, что во время поездки во Францию, режиссер повел всю тургруппу в кинотеатр "для взрослых". Это было правдой. Владимир увидел этот кинотеатр случайно, билеты стоили копейки, время было и он позвал коллег-кинематографистов на альтернативное кино. Переводчица, по рассказам, сбежала после первых минут просмотра. Завистники рассказали об этом властям, но и этого было мало.На традиционной встрече председателя Госкино с сотрудниками "Мосфильма" режиссер Юлий Райзман сказал:"Мы считаем , что надо что-то делать с картиной "Москва слезам не верит". Сколько на нее ломится зрителей, а ведь — это позор "Мосфильма". Мы должны что-то сделать, как-то обозначить свою позицию. Ведь это дешевка, которая…".Меньшов был поражен, Райзман был его кумиром и учителем.Однако режиссер стоически справился со всеми трудностями, а факт, что не забрал лично премию "Оскар" воспринимал легко."На церемонию меня не пустили. Я узнал о том, что фильму дали "Оскар", 1 апреля по телевизору, хотя церемония прошла раньше. Сначала подумал, что это утка. Но информация подтвердилась. Я не придал большого значения награде. Церемония вручения премии "Оскар" — это шоу, так чего жалеть о том, что я не присутствовал на шоу?!В этом "Оскаре" — 99 процентов рекламы и только 1 процент содержания. Все на этого "Оскара" стали молиться, и меня как русского режиссера такое пугает. Нашли тоже мне Нобелевскую премию... Хотя и в Нобелевской премии 50 процентов рекламы. Ну дали и дали… Даже не знаю, где американская статуэтка валяется. На даче, наверное, где-то лежит", — философски рассуждал режиссер.Несмотря на жизненные трудности, немилость власти, сложные отношения с коллегами, Владимир Меньшов навсегда вписал свое имя в историю советского и российского кино.

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