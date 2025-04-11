https://ria.ru/20250411/mahachkala-2010731343.html

В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме

В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 11.04.2025

В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме

Подозреваемый в мошенничестве задержан в Махачкале за выдачу за 350 тысяч рублей поддельных документов на газификацию многоквартирного дома, где произошел взрыв РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:33:00+03:00

2025-04-11T14:33:00+03:00

2025-04-11T14:54:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

газпром

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве задержан в Махачкале за выдачу за 350 тысяч рублей поддельных документов на газификацию многоквартирного дома, где произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Установлено, что местный житель, представляясь должностным лицом АО "Газпром распределение Махачкала", в 2024 году получил от застройщика вышеуказанного жилого дома денежные средства в сумме 350 тысяч рублей за выдачу соответствующей разрешительной документации о газификации указанного жилого дома, фактически не отвечающей требованиям, предъявляемым законом к такого рода документам… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. Следователи возбудили новое уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте подозреваемого, добавили в СК.В Махачкале 25 марта в квартире на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская взорвался газ. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В рамках уголовного дела, возбужденного по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью), задержан и арестован мастер ремонтно-эксплуатационной службы АО "Газпром газораспределение Махачкала".

https://ria.ru/20250329/arest-2008138581.html

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происшествия, махачкала, россия, газпром, следственный комитет россии (ск рф)