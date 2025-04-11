https://ria.ru/20250411/lavrov-2010708642.html

МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье

МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье - РИА Новости, 11.04.2025

МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анталье события в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:38:00+03:00

2025-04-11T13:38:00+03:00

2025-04-11T13:51:00+03:00

турция

анталья (провинция)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анталье события в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в целом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе очередной встречи Сергея Лаврова и Хакана Фидана будет обсужден широкий круг насущных региональных и международных тем. В частности, предполагается затронуть последние события в зоне палестино-израильских боестолкновений и на Ближнем Востоке в целом", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудят работу над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве добавили, что еще одной темой для обсуждения станет обеспечение комплексной безопасности российских туристов на турецких курортах, так как Турция остается приоритетным направлением для россиян.

https://ria.ru/20250411/konflikt-1915630213.html

турция

анталья (провинция)

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, анталья (провинция), ближний восток, в мире