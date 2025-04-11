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МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье - РИА Новости, 11.04.2025
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13:38 11.04.2025 (обновлено: 13:51 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010708642.html
МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье
МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье - РИА Новости, 11.04.2025
МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье
Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анталье события в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:38:00+03:00
2025-04-11T13:51:00+03:00
турция
анталья (провинция)
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анталье события в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в целом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе очередной встречи Сергея Лаврова и Хакана Фидана будет обсужден широкий круг насущных региональных и международных тем. В частности, предполагается затронуть последние события в зоне палестино-израильских боестолкновений и на Ближнем Востоке в целом", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудят работу над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве добавили, что еще одной темой для обсуждения станет обеспечение комплексной безопасности российских туристов на турецких курортах, так как Турция остается приоритетным направлением для россиян.
https://ria.ru/20250411/konflikt-1915630213.html
турция
анталья (провинция)
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турция, анталья (провинция), ближний восток, в мире
Турция, Анталья (провинция), Ближний Восток, В мире
МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье

МИД: Лавров на встрече с Фиданом в Анталье обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анталье события в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в целом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе очередной встречи Сергея Лаврова и Хакана Фидана будет обсужден широкий круг насущных региональных и международных тем. В частности, предполагается затронуть последние события в зоне палестино-израильских боестолкновений и на Ближнем Востоке в целом", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудят работу над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что еще одной темой для обсуждения станет обеспечение комплексной безопасности российских туристов на турецких курортах, так как Турция остается приоритетным направлением для россиян.
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ТурцияАнталья (провинция)Ближний ВостокВ мире
 
 
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