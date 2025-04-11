https://ria.ru/20250411/lavrov-2010658088.html

Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 11.04.2025

Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:33:00+03:00

2025-04-11T11:33:00+03:00

2025-04-11T11:45:00+03:00

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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от антироссийских санкций, с иронией предположил глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ журналист поинтересовался у министра, что бы тот посоветовал коллегам по содружеству ответить на просьбу Каллас потерпеть экономический ущерб от антироссийских санкций. "Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу", - сказал Лавров. При это он отметил, что самое смешное - молчание Каллас насчет гораздо более существенных потерь эстонского и других народов стран ЕС, которым в первую очередь приходится терпеть последствия санкций.

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цены на нефть, средняя азия, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, снг, в мире