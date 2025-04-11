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Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 11.04.2025
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11:33 11.04.2025 (обновлено: 11:45 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010658088.html
Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:33:00+03:00
2025-04-11T11:45:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от антироссийских санкций, с иронией предположил глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ журналист поинтересовался у министра, что бы тот посоветовал коллегам по содружеству ответить на просьбу Каллас потерпеть экономический ущерб от антироссийских санкций. "Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу", - сказал Лавров. При это он отметил, что самое смешное - молчание Каллас насчет гораздо более существенных потерь эстонского и других народов стран ЕС, которым в первую очередь приходится терпеть последствия санкций.
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цены на нефть, средняя азия, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, снг, в мире
Цены на нефть, Средняя Азия, Россия, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, СНГ, В мире
Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Лавров: перетерпеть Каллас было бы проще, чем терпеть ущерб от санкций

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от антироссийских санкций, с иронией предположил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ журналист поинтересовался у министра, что бы тот посоветовал коллегам по содружеству ответить на просьбу Каллас потерпеть экономический ущерб от антироссийских санкций.
"Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу", - сказал Лавров.
При это он отметил, что самое смешное - молчание Каллас насчет гораздо более существенных потерь эстонского и других народов стран ЕС, которым в первую очередь приходится терпеть последствия санкций.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
10 апреля, 09:55
 
Цены на нефтьСредняя АзияРоссияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзСНГВ мире
 
 
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