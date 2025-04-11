https://ria.ru/20250411/lavrov-2010647560.html
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:50:00+03:00
2025-04-11T10:50:00+03:00
2025-04-11T11:52:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном.В ходе пресс-конференции министр указал, что доверие между сторонами было "подорвано, разрушено администрацией Байдена"."Да и сейчас в самих США, как среди демократов, так и среди республиканцев, кстати, есть немало людей, которые не хотят, чтобы нацеленность президента (Дональда) Трампа и его команды на нормализацию отношений (с РФ) и на возобновление диалога по любым вопросам, несмотря на разногласия, чтобы эта политика возобладала", - добавил он.Между тем, Лавров подчеркнул, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали существование принципиального понимания необходимости диалога.
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html
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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией
Лавров: в США есть люди, которые не хотят возобновления диалога России и США