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Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
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10:50 11.04.2025 (обновлено: 11:52 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010647560.html
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:50:00+03:00
2025-04-11T11:52:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
сергей лавров
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном.В ходе пресс-конференции министр указал, что доверие между сторонами было "подорвано, разрушено администрацией Байдена"."Да и сейчас в самих США, как среди демократов, так и среди республиканцев, кстати, есть немало людей, которые не хотят, чтобы нацеленность президента (Дональда) Трампа и его команды на нормализацию отношений (с РФ) и на возобновление диалога по любым вопросам, несмотря на разногласия, чтобы эта политика возобладала", - добавил он.Между тем, Лавров подчеркнул, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали существование принципиального понимания необходимости диалога.
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html
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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров
Лавров заявил, что в США есть люди, которые не хотят диалога с Россией

Лавров: в США есть люди, которые не хотят возобновления диалога России и США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном.
В ходе пресс-конференции министр указал, что доверие между сторонами было "подорвано, разрушено администрацией Байдена".
"Да и сейчас в самих США, как среди демократов, так и среди республиканцев, кстати, есть немало людей, которые не хотят, чтобы нацеленность президента (Дональда) Трампа и его команды на нормализацию отношений (с РФ) и на возобновление диалога по любым вопросам, несмотря на разногласия, чтобы эта политика возобладала", - добавил он.
Между тем, Лавров подчеркнул, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали существование принципиального понимания необходимости диалога.
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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