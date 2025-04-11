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Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США - РИА Новости, 11.04.2025
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10:32 11.04.2025 (обновлено: 10:43 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644729.html
Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США
Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США, в том числе вопросы содействия Вашингтона украинскому... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:32:00+03:00
2025-04-11T10:43:00+03:00
в мире
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США, в том числе вопросы содействия Вашингтона украинскому урегулированию. "Говорил я с нашими коллегами, посвятил их в некоторые детали наших контактов с американцами, на разных уровнях, в том числе и по вопросам содействия со стороны Вашингтона урегулированию украинского кризиса, президент (США Дональд - ред.) Трамп каждый раз подчеркивает свою заинтересованность в этом", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД СНГ.США и Россия в четверг в турецком Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250411/obmen-2010644299.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, снг
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, СНГ
Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США

Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США, в том числе вопросы содействия Вашингтона украинскому урегулированию.
"Говорил я с нашими коллегами, посвятил их в некоторые детали наших контактов с американцами, на разных уровнях, в том числе и по вопросам содействия со стороны Вашингтона урегулированию украинского кризиса, президент (США Дональд - ред.) Трамп каждый раз подчеркивает свою заинтересованность в этом", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД СНГ.
Передача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США
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США и Россия в четверг в турецком Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
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