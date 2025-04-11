https://ria.ru/20250411/lavrov-2010624018.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.04.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД СНГ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:09:00+03:00
2025-04-11T10:09:00+03:00
2025-04-11T10:09:00+03:00
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД СНГ.
РИА Новости
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4.7
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Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ
Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ
2025-04-11T10:09
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД СНГ.
2025-04-11T10:09
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PT25M15S
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания СМИД СНГ.